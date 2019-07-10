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貝克漢帥兒「什麼都不會！」　當攝影實習生…一進公司就被嫌

記者傅家妤／綜合報導

貝克漢長子布魯克林（Brooklyn Beckham）深愛攝影，過去也曾推出個人攝影作品集，近來他在美國攝影大師Rankin的工作室當實習生，沒想到卻被爆出因攝影技術太爛，「最基礎的東西也都應付不來」，讓公司同事大失所望。

▲布魯克林、貝克漢。（圖／翻攝自IG／布魯克林、貝克漢）

▲布魯克林是貝克漢的長子，父子倆感情也非常好。（圖／翻攝自IG／貝克漢）

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據英國《每日郵報》報導，英國鬼才攝影師Rankin看到布魯克林早前在非洲為一名製作人拍下的照片，留下深刻印象，於是邀請布魯克林到自己的工作室當實習生。沒想到布魯克林上班的第一天，就讓許多同事大失所望，爆料者透露：「公司所有人都知道布魯克林的攝影技術還需要改進、做一些調整，但沒有人知道他對這方面最基礎的知識都一無所知。」

▲布魯克林、貝克漢。（圖／翻攝自IG／布魯克林、貝克漢）

▲布魯克林非常喜歡攝影。（圖／翻攝自IG／布魯克林）

爆料者還稱，因為布魯克林是被Rankin「欽點」加入公司，因此眾人對他抱有很大期待，沒想到他上班的第一天，就讓所有人失望了，「布魯克林在大部分事情上都差強人意，他只能用熱誠來補足，他現在做得最好的事情，就是按下攝影機的快門鍵。」

▲布魯克林、貝克漢。（圖／翻攝自IG／布魯克林、貝克漢）

▲布魯克林被Rankin邀請當實習生，沒想到一進公司就讓公司同事大失所望。（圖／翻攝自IG／布魯克林）

事實上，布魯克林先前曾考上紐約著名的帕森斯設計學院的攝影系，不過在讀了一年後，就被爆出因為「想念家人」退學回到英國，在休學這段期間，他曾為媽媽維多利亞（Victoria）創辦的時尚品牌擔任攝影師，先前為女友哈娜克羅斯（Hana Cross）拍的一系列照片，還登上了《Wonderland》的雜誌封面。

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布魯克林, Brooklyn Beckham, David Beckham, 貝克漢

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