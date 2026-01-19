玉兔買起司棒驚見「不明黑點」！　憂兒吃下肚：有效期限內也有風險

記者蔡宜芳／綜合報導

女星玉兔（鄭如吟）2022年嫁給導演Howard，育有兒子姆姆、女兒彌彌。她19日透露，自己在拆封美式賣場購買的起司棒時，驚見食品上有不明黑點，直說「超可怕」，也借此呼籲家長在給孩子食用零食前，務必再次檢查，即使在有效期限內也可能存在風險。

▲玉兔在去年底升格二寶媽。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

玉兔透露，為了幫姆姆補充鈣質，經常會到美式賣場購買起司棒，沒想到，這次打開包裝後，竟發現起司棒上出現一塊明顯黑點。一開始她與老公還反覆確認，想說「是有出芝麻口味還怎麼樣」，也有懷疑過是手髒沾到，但仔細觀察後，發現黑點竟是「嵌在裡面」，推測可能是發霉或奇怪異物，看起來相當不妙。

▲玉兔發現自己購入的起司棒上有不明黑點。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

面對這起食安插曲，玉兔坦言，自己對該品牌是一直都很信任，沒想到如今卻發現異物，「還好姆姆現在還不會自己開封，不然可能直接吃下肚了！」也慶幸自己有先幫忙打開檢查，才沒讓孩子在不知情的情況下，把問題起司吞下肚。

玉兔也特別在貼文中警示家長，強調就算食品是剛買，或在有效期限內，都還是有風險存在，建議爸爸媽媽們在給小朋友吃東西時，一定要多留神，「幫他打開的時候，檢查一下會比較好。」