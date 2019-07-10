ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

范冰冰主演卻落單！　《355》開拍全員合體「只缺她」原因曝光

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星范冰冰這一年多來歷經逃漏稅風波，又和已訂婚的李晨分手，處境相當艱難，復出之路波折重重，近來她有份主演的好萊塢電影《355》已經開拍，另外4名主演也已經合體準備，但范冰冰一直未有現身。

▲▼《355》、范冰冰。（圖／翻攝自IG／《355》、范冰冰）

▲《355》演出陣容。（圖／CFP）

請繼續往下閱讀...

《355》為全女角色的間諜動作片，除了范冰冰以外，另外4為主演包括潔西卡崔絲坦（Jessica Chastain）、瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）、露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o），近來該片已經於巴黎正式開拍，演員及導演賽門金柏格（Simon Kinberg）也都已經飛到當地準備投入拍攝工作。

▲▼《355》、范冰冰。（圖／翻攝自IG／《355》、范冰冰）

▲▼《355》、范冰冰。（圖／翻攝自IG／《355》、范冰冰）

▲《355》主演、導演都已經飛到巴黎準備開拍（圖／翻攝自IG／《355》）

該片日前釋出一段籌備期的拍攝花絮，影片中除了范冰冰以外，所以主演，包括男主角賽巴斯汀斯坦（Sebastian Stan）已經合體，並為新片進行事前準備訓練，眾人還一起拍下了團體大合照，而范冰冰則是以「照片」的方式入鏡，而片中雖有數段她練習拳擊、開車的片段，不過都只有她一人。范冰冰也特別在IG上轉發了該段花絮影片，並在發文中稱「非常榮幸可以加入《355》！」

▲▼《355》、范冰冰。（圖／翻攝自IG／《355》、范冰冰）

▲范冰冰單獨出鏡。（圖／翻攝自IG／《355》）

根據外媒《Variety》報導，范冰冰遲遲無法與大家合體，極有可能是因為她逃稅的罰款尚未還清，被限制出境，因此有指她的戲份將會單獨在大陸完成拍攝，再以後期剪輯的方式把她加入到電影當中。對此范冰冰本人並未有回應，不過她6月才赴韓國拍攝時尚雜誌封面，限制出境傳言也不攻自破。

▲▼《355》、范冰冰。（圖／翻攝自IG／《355》、范冰冰）

▲范冰冰發文。（圖／翻攝自IG／范冰冰）

▼《355》拍攝花絮。（影片／取自IG／《355》，如遭刪除請見諒。）

推薦閱讀

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

館長親口道歉吳宗憲！　痛心認錯「我這種台灣賤畜」…狂飆13分鐘酸爆

館長親口道歉吳宗憲！　痛心認錯「我這種台灣賤畜」…狂飆13分鐘酸爆

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！　「摸胸交纏一夜玩2男」…搶酒瓶狂揮摔倒

李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！　「摸胸交纏一夜玩2男」…搶酒瓶狂揮摔倒

Jennie「畫白色眼影」超狂新妝容曝光！網戰翻：像翻白眼

Jennie「畫白色眼影」超狂新妝容曝光！網戰翻：像翻白眼

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

《MIB星際戰警》男星證實過世！威爾史密斯po照悼念：R.I.P. Rip

《MIB星際戰警》男星證實過世！威爾史密斯po照悼念：R.I.P. Rip

熊熊熱戀小7歲ABC天菜新歡！　連續48hrs甜蜜過夜爆「同居中」

熊熊熱戀小7歲ABC天菜新歡！　連續48hrs甜蜜過夜爆「同居中」

吳宗憲超狂給2員工「千萬退休金」！　才21歲「1個月就領35萬獎金」

吳宗憲超狂給2員工「千萬退休金」！　才21歲「1個月就領35萬獎金」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

館長親口道歉吳宗憲！　痛心認錯「我這種台灣賤畜」…狂飆13分鐘酸爆

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！　「摸胸交纏一夜玩2男」…搶酒瓶狂揮摔倒

Jennie「畫白色眼影」超狂新妝容曝光！網戰翻：像翻白眼

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

《MIB星際戰警》男星證實過世！威爾史密斯po照悼念：R.I.P. Rip

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

范冰冰, 355

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 范冰冰主演卻落單！　《355》開拍全員合體「只缺她」原因曝光
  2. 石原聰美1年戀「被甩」爆內幕！　社長男友：和她戀愛結婚很難
  3. 狄鶯霸氣回歸！算帳砲轟3人「可憐沒被愛過」　再記仇抓敲頭兇手
  4. 「天王嫂」方媛受困山頂5hrs…大樹一倒路斷！ 　網急Cue郭富城：開飛機來
  5. 姜至奐囚禁2女淪性侵犯　《朝鮮生存記》才播12集強制停播！
  6. 專門演天才角色！「奇異博士」班奈狄克問到老師都煩了
  7. 具惠善嫁對人：分開我會死！　把前男友寫成小說⋯老公反應暖炸
  8. 于美人九月迎「空巢期」　離婚六年「擇偶」條件首度曝光了
  9. 離婚3年…爆祕交王心凌緋聞男友　「華航林依晨」說話了！
  10. 明天就要結婚…才發現「新娘是親生妹妹」　《柯南》史上最悲慘事件被翻出！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366