范冰冰主演卻落單！　《355》開拍全員合體「只缺她」原因曝光

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星范冰冰這一年多來歷經逃漏稅風波，又和已訂婚的李晨分手，處境相當艱難，復出之路波折重重，近來她有份主演的好萊塢電影《355》已經開拍，另外4名主演也已經合體準備，但范冰冰一直未有現身。

▲《355》演出陣容。（圖／CFP）

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《355》為全女角色的間諜動作片，除了范冰冰以外，另外4為主演包括潔西卡崔絲坦（Jessica Chastain）、瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）、露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o），近來該片已經於巴黎正式開拍，演員及導演賽門金柏格（Simon Kinberg）也都已經飛到當地準備投入拍攝工作。

▲《355》主演、導演都已經飛到巴黎準備開拍（圖／翻攝自IG／《355》）

該片日前釋出一段籌備期的拍攝花絮，影片中除了范冰冰以外，所以主演，包括男主角賽巴斯汀斯坦（Sebastian Stan）已經合體，並為新片進行事前準備訓練，眾人還一起拍下了團體大合照，而范冰冰則是以「照片」的方式入鏡，而片中雖有數段她練習拳擊、開車的片段，不過都只有她一人。范冰冰也特別在IG上轉發了該段花絮影片，並在發文中稱「非常榮幸可以加入《355》！」

▲范冰冰單獨出鏡。（圖／翻攝自IG／《355》）

根據外媒《Variety》報導，范冰冰遲遲無法與大家合體，極有可能是因為她逃稅的罰款尚未還清，被限制出境，因此有指她的戲份將會單獨在大陸完成拍攝，再以後期剪輯的方式把她加入到電影當中。對此范冰冰本人並未有回應，不過她6月才赴韓國拍攝時尚雜誌封面，限制出境傳言也不攻自破。

▲范冰冰發文。（圖／翻攝自IG／范冰冰）

▼《355》拍攝花絮。（影片／取自IG／《355》，如遭刪除請見諒。）