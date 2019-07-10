迴旋踢不夠看！　花蝴蝶飆海豚音…一開口「瓶蓋噴飛」

記者傅家妤／綜合報導

網路上近來興起「踢瓶蓋挑戰」，許多國內外的明星藝人也都加入這股熱潮，紛紛PO出飛踢瓶蓋的帥氣影片，但隨著成功的人越來越多，也有不少人紛紛各出奇招，將難度升級，近來「西洋天后」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）就在手腳都沒動的情況下，一開口就把瓶蓋「震掉了！」

▲瑪麗亞凱莉飆海豚音震開瓶蓋。（影片／翻攝自IG／瑪麗亞凱莉）

瑪麗亞凱莉日前接下好友的戰帖，在IG上PO出一段挑戰踢瓶蓋的挑戰，只見影片中身穿黑色緊身服的她，先是在玻璃瓶周圍徘徊，做出各種準備的POSE，因瓶子擺的位置有點高，原以為她是要跳起來飛踢，沒想到下秒她卻一手摀著耳朵，直接開口用超高亢海豚音，用聲音震動把蓋子震開，讓人看傻眼。

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▲瑪麗亞凱莉飆海豚音震開瓶蓋。（（圖／翻攝自IG／瑪麗亞凱莉，如遭刪除請見諒。）

不少網友看了該段影片後，紛紛驚呼不可思議，「這真的是人類可以辦到的嗎」、「也太強了吧」、「我被嚇呆了」，連女星露比蘿絲（Ruby Rose）也在底下讚嘆：「這才是人家說的『贏了』！」

▲小賈斯汀踢瓶蓋。（（圖／翻攝自IG／小賈斯汀，如遭刪除請見諒。）



事實上，小賈斯汀（Justin Bieber）夫妻倆也加入了這項挑戰，小賈斯汀還藉機嗆了湯姆克魯斯（Tom Cruise），在開踢前將瓶蓋比喻為對方的頭，下秒他一個飛踢，成功將瓶蓋踢開！而海莉（Hailey Bieber）則是直接騎在越野車上，在經過瓶子時舉起腳準確劃過並轉開瓶蓋。

▲小賈斯汀老婆海莉挑戰。（（圖／翻攝自IG／Hailey Bieber，如遭刪除請見諒。）