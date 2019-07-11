蜘蛛人談戀愛了！　大街上「牽手25歲新歡」高調放閃

記者傅家妤／綜合報導

前任「蜘蛛人」35歲安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）和英國歌手瑞塔歐拉（Rita Ora）3月剛爆出分手，結束4個月戀情，沒想到近日就被目擊與25歲模特兒克莉絲汀卡貝爾（Christine Gabel）一起逛街，兩人一路上牽手、摟腰，毫不避諱地高調放閃，非常甜蜜。

▲安德魯加菲爾德過去飾演「蜘蛛人」爆紅。（圖／《蜘蛛人：驚奇再起》劇照）

安德魯加菲爾德與瑞塔歐拉2018年底被爆出與瑞塔歐拉陷入熱戀，不過兩人的戀情維持不到4個月，隔年3月就傳出因為他需要更多的私人空間，在年初向對方提出分手。不過在消息傳出後，安德魯加菲爾德隨即就被拍到與34歲愛爾蘭女演員艾琳貝亞（Aisling Bea）去看音樂劇約會，不過對此雙方並未給出任何回應。

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Andrew Garfield com a Susie Abromeit em Los Angeles pic.twitter.com/gdr6WNXql0 — Andrew Garfield BR (@Garfield_BRA) July 10, 2019

▲安德魯加菲爾德與新女友逛街被拍到。（圖／取自推特／Andrew Garfield BR）

沒想到，事隔4個月，安德魯加菲爾德就被拍到與克莉絲汀卡貝爾牽手逛街，根據外媒《Radar Online》報導，安德魯加菲爾德在9日被拍到現身洛杉磯街頭，只見他身穿黑色T恤，搭配綠色長褲，肩膀上還披著一件咖啡色外套，一手搭著對方的肩，而女方則親密地摟著他的腰，互動非常親密。據悉兩人在數星期前才開始交往，目前正處於熱戀階段。