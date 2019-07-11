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鄧超、孫儷1家4口「0遮擋」同框！　藏7年…兒女正面首曝光

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星孫儷與鄧超結婚9年，婚後育有7歲兒子「等等」和4歲女兒「小花」，夫妻倆非常注重一對兒女的隱私，平日雖然不時在社群網站上分享育兒日常，不過兩人從未主動讓小孩的正面曝光。不過近來鄧超自導自演的電影《銀河補習班》在上海舉辦首映活動，小倆口帶著一對兒女公開亮相，首度主動讓等等、小花的模樣曝光！

▲鄧超、孫儷。（圖／CFP）

▲鄧超、孫儷一家四口首度合體公開亮相。（圖／CFP）

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鄧超近來與俞白眉合作執導電影《銀河補習班》，11日在上海舉辦首映活動，孫儷也特別請假，帶一對兒女前去支持，一家四口首度合體公開亮相，瞬間吸引了不少關注，等等與小花跟著爸媽走在紅毯上，似乎因為過於緊張，表情顯得非常僵硬，而小花看起來也非常緊張，但兩人完全沒有鬧情緒，當聽到爸媽說要揮手、打招呼，兩人也非常乖巧地一一照做。

▲鄧超、孫儷。（圖／CFP）

▲等等、小花全程表情非常僵硬，似乎很緊張。（圖／CFP）

畫面曝光後，難得看到一家四口毫無遮掩的同框畫面，不少粉絲都非常激動，紛紛直呼「等了7年，終於看到鄧超夫婦曬娃了」，也有人笑言小花、等等看起來十分害羞，「小花妹妹怎麼一動也不動，好筆直」、「兩個小娃娃很羞澀，因為之前被保護得比較好吧，很少曝光」，意外掀起不少熱議。

▲鄧超、孫儷。（圖／CFP）

▲鄧超看著女兒的表情滿滿都是父愛。（圖／CFP）

根據大陸媒體《新浪娛樂》報導，孫儷在紅毯上受訪時，透露這次會破例帶著一對兒女公開亮相，除了是為了要支持老公鄧超外，也為了讓小孩了解爸爸的職業，「他們一直不知道爸爸是做什麼的，一直覺得媽媽是演員，但孩子一直覺得爸爸是歌手，我也不知道為什麼。」她也提及電影剛開拍，等等、小花得知爸爸要離開家裡100天，父子3人就在家裡抱頭痛哭，這次帶小孩出席首映裡，也是想讓他們知道「爸爸在這100天做了什麼。」

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孫儷, 鄧超, 等等, 小花

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