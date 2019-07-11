不想再當乖寶寶！「美國隊長」狂飆髒話：吃屎吧　全場氣瘋了

記者林映妤／台北報導

《STAR WARS：最後的絕地武士》導演萊恩強生（Rian Johnson）自編自導犯罪推理燒腦喜劇《上流謀殺案》10日公布首支中文預告。片中「007」丹尼爾克雷格（Daniel Craig）與《亞特蘭大》凱斯史坦費爾德（Lakeith Stanfield）飾演的偵探與警探為揭開羅賓森家族長老之死的幕後黑手，對家族成員下禁足令展開調查！

平時以「美國隊長」樹立正義形象的克里斯伊凡（Chris Evans）這回不再當個乖乖牌，片中不僅以痞到極點的花花公子形象登場，更猛飆髒話頻頻叫人吃屎，正直優良青年形象大崩壞！全場其他家庭成員也被他惹得氣瘋了。

▼《上流謀殺案》克里斯伊凡飆髒話 。（圖／翻攝自《上流謀殺案》預告）



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萊恩強生以《上流謀殺案》回歸拿手犯罪推理電影領域，風格將近似於謀殺天后阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）作品《東方快車謀殺案》，並添加希區考克式的懸疑驚悚轉折。

《上流謀殺案》是部典型推理電影，一樁死亡疑案加上偵探、助理與數位身懷嫌疑的疑犯，故事背景通常發生在一棟豪宅或一個與世獨立的封閉領域，觀眾將對故事中公布的線索與所有嫌疑人進行推理，找尋到底是誰犯下這樁命案。

《上流謀殺案》描述當知名犯罪小說作家（克里斯多夫普拉瑪 飾）在85歲大壽的派對上死亡，一名偵探的到來，直指在場的每個家族成員都有嫌疑，一場爾虞我詐的腥風血雨即將到來。

▲▼《上流謀殺案》家族成員每個都是嫌疑犯。（圖／車庫娛樂提供）

電影卡司超狂，除了丹尼爾克雷格、克里斯伊凡、凱斯史坦費爾德外，更有《月光光新慌慌》潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、《銀翼殺手2049》安娜德哈瑪絲（Ana de Armas）、《水底情深》麥可夏儂（Michael Shannon）以及《宿怨》東妮克莉蒂（Toni Collette）、《漢娜的遺言》凱薩琳蘭福德（Katherine Langford）、《決殺令》唐強生（Don Johnson）、《牠》傑登馬泰爾（Jaeden Martell） 以及克里斯多夫普拉瑪（Christopher Plummer）等實力派演員。

《上流謀殺案》11月29日與全美同步上映。