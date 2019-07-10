Paul《大熱門》空檔找咪咪摩鐵恩愛　錄影突提前「10分鐘退房」：我剛洗澡！

記者林彥君／台北報導



Paul和老婆咪咪婚後育有2女兒，夫妻感情甜蜜，Paul透露曾在錄《綜藝大熱門》2場節目中間的1、2小時的空檔，約咪咪到摩鐵「恩愛」，沒想到錄影時間提前，導致夫妻還沒開始就被迫打斷，「進去洗完澡，手機叮咚，一看訊息，X！要彩排，我們出去後，櫃台小姐還說：『今天很快喔！10分鐘就退房了！』」

▲Paul與老婆咪咪感情甜蜜。（圖／取自Paul與咪咪的朱式會社臉書）

夫妻雖時常放閃，不過Paul透露現在和咪咪分房睡，他陪大女兒，咪咪則和小女兒睡，笑說：「分房睡可以感覺回到初戀，久久不見，不干擾對方，以前咪咪抱我都覺得熱死了，會要她離我遠一點，冷氣都已經夠不涼了，不過現在三不五時親密一下，還會感覺像偷情。」

請繼續往下閱讀...

▲Paul和咪咪婚後甜蜜。（圖／取自Paul與咪咪的朱式會社臉書）

至於夫妻分房要怎麼恩愛？Paul笑說，我們都會有暗號，「我們會說『內湖吃宵夜』，因為內湖晚上沒宵夜，但如果是說信義吃宵夜，就表示真的要買宵夜，聽到暗號後就會偷偷去換衣服，到其他房間。」

Paul已在2018年8月結紮，不過近期咪咪因看到父女互動，有向Paul提到想要有前世情人的願望，近期有考慮動手術再拚一胎，醫生也提過咪咪的體質非常適合生產，「她自然產『噗』一聲，小孩就出來了。」