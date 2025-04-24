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Joeman零偽裝「現身戶政事務所被拍」！　本人急上火線曝真相

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber陳妮絲去年2月宣布結婚，同年12月生下寶貝女兒「酷洛妮」，最近她帶女兒去戶政事務所辦事，結果遇到百萬網紅Joeman，為此她興奮地錄下過程，同時也搞笑祝福對方新婚快樂。影片曝光後不久，立即吸引網友朝聖留言。

▲▼陳妮絲遇到Joeman。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

▲陳妮絲在戶政事務所遇到Joeman。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

影片中可見到，陳妮絲在戶政事務所見到同樣來辦事情的Joeman後，驚訝地向對方表示：「怎麼會在戶政事務所遇到你？」語氣中難掩巧遇偶像的興奮及驚喜心情。緊接著，Joeman在看到陳妮絲的狀態後，忍不住誇讚對方：「欸妳看起來跟沒生一樣！」對她產後恢復的體態表示驚艷。

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▲▼陳妮絲遇到Joeman。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

▲陳妮絲開玩笑Joeman和同性結婚。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

隨後，陳妮絲提到：「我想要跟你講說，我女兒在那邊」，Joeman轉頭望向她女兒「酷洛妮」後，也立刻被可愛的模樣給融化，笑說：「我想說那個妹妹怎麼那麼可愛，怎麼一個爆炸頭。」後來他更主動上前和酷洛妮互動，不料換來的卻是她的皺眉厭世表情，逗得全場哈哈大笑。

▲▼陳妮絲回覆網友留言。▲▼陳妮絲回覆網友留言。

▲陳妮絲回覆網友留言。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

最後，陳妮絲在影片結尾搞笑祝Joeman新婚快樂，同時也用彩色字幕強調「在台灣是合法的喔。」畫面曝光後，立刻吸引大批網友留言「九妹是Gay？」、「哇哇，九妹新婚快樂」、「台灣是合法的？九媽要哭了嗎？」讓陳妮絲趕緊現身解釋「我在鬧的」，Joeman事後也在IG發聲，表示自己是去戶政事務所辦公司的事，親自澄清同性結婚的玩笑話。

▲▼Joeman。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

▲Joeman親自發限動解釋。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

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Joeman, 網紅, YouTuber, 陳妮絲

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