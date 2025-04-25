SJ始源真的「為了台灣染金髮」　秒變回黑髮⋯粉絲見自拍感動：歐巴用心

記者吳睿慈／綜合報導

韓流帝王Super Jnuior兩個小分隊D&E與L.S.S.日前才南下高雄，參加KKBOX風雲榜，始源為此睽違多年再染成金髮，並表示「大家我頭髮換了，因為你們」，展現滿滿誠意。而他所言不假，近日出席日本活動，真的染回一頭黑，只有台灣E.L.F.（粉絲名稱）才看得到的「限定髮色」，再度引起一陣正面討論。

▲始源日前為了第25屆KKBOX 風雲榜染成金髮。（圖／記者黃克翔攝）



始源近幾年很少把頭髮染成金髮，沒想到，就在他準備出發來台參加KKBOX風雲榜時，被拍到染成亮色系髮色，許多E.L.F.驚訝不已稱讚「重回巔峰顏值」。他在活動上親口證實「大家我頭髮換了，因為你們」，為了台灣粉絲染髮，令歌迷又驚又喜。

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▲▼SJ始源24、25日的自拍已經變回黑髮。（圖／翻攝自始源IG）



始源所言不假，他確實是為了台灣換髮色，他與團員幾天後飛往日本出席活動，又把髮色換回原本的黑色，25日也貼出自拍照，證實髮色確實已經是黑色，間接證明對於KKBOX風雲榜的重視程度，讓粉絲非常感動。

Super Jnuior近年在台掀起「灶咖大賽」，他們目前穩坐冠軍寶位，就連25、26、27日也分別在台灣有活動，銀赫將主持拼盤K-FLOW3的演唱會，利特則是接力隔天，然後26、27日為東海個人見面會。