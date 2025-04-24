知情人曝「黃曉明遭葉珂設局」內幕！　證實孩子生了：他選擇原諒

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星黃曉明與網紅葉珂的戀情鬧得轟轟烈烈，雖然外傳兩人已經分手，但女方仍生下了小孩。而過去曾指控葉珂欺騙黃曉明的網紅「妖怪」，在24日發文分享整件事的來龍去脈，也證實葉珂確實生了小孩。

▲黃曉明和葉珂公開戀情沒多久後就爆分手。（圖／翻攝自微博）

妖怪指稱，葉珂是借錢塑造了人設，接近黃曉明，而黃曉明因為「人傻」才上當受騙。妖怪在多方面向黃曉明證實後，對方才意識到被騙了，「因為比較重感情他也就沒發表任何澄清，不希望葉珂被人口誅筆伐。」

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妖怪表示，之所以介入此事，是因為自己的兄弟管理著一個重倉黃曉明的影視基金，「葉珂的網路風評已經嚴重影響到了我們基金的利益，妨礙我賺錢那就是生死仇敵！然後我兄弟就委託我去調查了葉珂，查完發現得到結論，黃曉明是憨憨傻傻的！」

▲葉珂曾被目擊挺著孕肚外出。（圖／翻攝自微博）

妖怪因為這件事，親自接觸到了黃曉明本尊，他也發現對方真的是一個非常好的人，「我這輩子沒有遇到過這麼沒架子的影視明星，就比如說他跟我吃飯，他坐我邊上，就會給我夾菜，剝蝦典型付出型人格。」

妖怪說，黃曉明因為被傷得很重，不願意提起葉珂，至於兩人私下是否有聯繫，他並沒有興趣再關心，但黃曉明認為孩子是無辜的，所以仍選擇原諒葉珂，並對小孩負起責任，「這個事到此為止，只要葉珂不作妖我也沒興趣再管，最後希望黃曉明以後擦亮雙眼！」

▲妖怪發文。（圖／翻攝自微博／妖怪Zzzpro）