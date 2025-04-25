《RM》宋智孝要來台灣了！　5月親自宣傳新作「見到本人唯一機會」

記者吳睿慈／台北報導

南韓女星宋智孝睽違7年要來台灣了！她因參演《Running Man》在台打開知名度，過去很常來台，但自疫情之後，她便再也沒機會來到台灣，直到近期新參演實境節目《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》，她即將在5月8日來到台灣與粉絲見面，並出席首映會活動。

▲宋智孝5月來台灣 。（圖／BBC Studios提供）



宋智孝參演的實境節目《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》將於5月11日搶先在亞洲地區的BBC Earth頻道與BBC Player平台首播，為此，她預計親自來台宣傳，並在5月8日出席BBC Studios主辦的獨家特映活動，與台灣觀眾分享拍攝幕後故事。

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▲▼宋智孝參演實境節目《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》 。（圖／BBC Studios提供）



《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》為 BBC Studios 與韓國 JTBC 首度合作的原創共同製作，濟州島海女的非凡生活，將透過韓國女星宋智孝的視角浮出水面。海女是韓國珍貴的文化守護者，這項歷史悠久、跨越至少400年的傳統世代相傳，被聯合國教科文組織列為「人類非物質文化遺產」。這些令人敬佩的女性，年齡多數已超過80歲，她們冒著生命危險，不靠任何氧氣設備或高科技裝備，每天潛入最深可達20公尺的海底，只為採集海產養家活口，維持生計。

▲宋智孝經過嚴格訓練成為海女。（圖／BBC Studios提供）



為了實現成為海女的目標，宋智孝必須接受極為嚴格的訓練。事實上，宋智孝的姨媽就是一位海女，因此她從小就對這群女性的水中技巧與堅毅個性深感佩服。然而，多數海女從8歲就開始學習，宋智孝必須在短短一個月內彌補30年的磨練差距，不僅要強化體能，還要克服心理上的極限挑戰。這場冒險不僅展現宋智孝不為人知的一面，也讓觀眾重新認識韓國文化的深度與豐富性。《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》將於5月11日起每週日晚間9點在BBC Earth頻道（有線電視18頻道，中華電信MOD 252頻道）播出，並在台灣大哥大MyVideo、HamiVideo同步上架。