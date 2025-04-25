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林舒語結婚十年沒拍婚紗　「同框男模拍親密照」尪當場變臉

記者王靖淳／綜合報導

女星林舒語自節目《大學生了沒》走紅，在2015年宣布和吳則蒲結婚，育有三個寶貝兒子。日前林舒語上節目和男模拍大尺度沙龍照，結果引來老公吃醋，為此，她坦言每次找吳則蒲一起拍紀念性合照，都被對方總拒絕，不料話一說完，老公竟回她：「誰會無聊去拍婚紗照？」令全場驚呼。

▲▼林舒語。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

▲林舒語抱怨吳則蒲拒絕和她拍紀念照。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

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節目中，林舒語吐露自己多年來對紀念性照片的渴望，坦言至今與老公連一張正式婚紗照都沒有，同時也苦笑說：「我們已經結婚十年了，我就跟他講，我們連結婚照都沒有拍，到現在我唯一跟他拍的照片，就只有孕照，誰會想要每個照片都有一個肚子在那邊！」

▲▼林舒語。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

▲吳則蒲不願和林舒語拍婚紗照。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

然而，當林舒語向吳則蒲提出希望能補拍紀念照時，對方卻直接回絕，甚至脫口而出：「誰會無聊去拍婚紗照？」讓她當場語塞，直呼不解為何拍合照會被老公形容成是無聊的行為。針對婚紗照的定義，吳則蒲補充，他印象中都是拍完之後掛在床頭，不過林舒語也立刻反駁，強調自己不是要那種形式，拍完不一定要掛起來，可以單純留作紀念。

▲▼林舒語。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

▲林舒語和吳則蒲結婚十年。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

緊接著，節目中秀出林舒語和男模拍攝的大尺度沙龍照，只見她身穿一件細肩帶的米色洋裝，布料搭配蕾絲邊緣設計。她將雙手緊握交疊於胸前，眼神直視鏡頭，露出無辜的表情。至於男模則赤裸上身入鏡，展現精壯結實的肌肉線條坐在林舒語身後，並用雙臂從背後環抱著她，兩人親密的合照曝光後，讓吳則蒲看完後當場變臉，大吃老婆和男模的醋，逗得在場來賓哈哈大笑。

▲▼林舒語

▲▼吳則蒲看到沙龍照後大吃醋。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼林舒語。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

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林舒語, 結婚, 吳則蒲, 婚紗照

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