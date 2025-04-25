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康康國中兒讀康橋「年繳60萬學費」！　見毒駕撞7學生吐家長心聲

記者陳芊秀／綜合報導

康橋國際學校「單車環島成年禮」22日行經彰化縣埤頭鄉時，遭一名毒駕逆向衝撞，導致7名學生受傷，有部分家長質疑學校不應安排高風險戶外活動，引發輿論爭議。而藝人康康的兒子也是就讀該校，以家長身分回應個人看法。

▲▼康康年輕時長髮照。（圖／中視提供）

▲康康兒子就讀康橋，這次見毒駕撞學生意外，吐露家長心聲。（圖／資料照／中視提供）

據《中國時報》報導，康康表示，康橋一向重視學生的體驗學習，活動包含登山、露營、單車環島等，目的在於培養孩子面對挑戰的勇氣與抗壓能力。他認為，這次事故雖令人遺憾，但本質上屬於突發意外，「是不是說，沒有去環島，就不會有這事發生？也不一定，去登山也要走路。」他也轉述兒子的說法，指學校每次外出活動皆有急救團隊隨行，安全措施並未鬆懈。他強調，這次事故肇因於駕駛人逆向行駛，「沒有人會逆向開車嘛！」

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而康康2011年與小18歲嫩妻張家霈結婚，婚後生下一對可愛兒女。他過去全盛期月收5百萬，維持10年之多，還有唱片收入，現在節目越來越少，去年更吐露自己酬勞降了一半，外面活動酬勞也降更多。他當時提及兒子要念國中，一年要60幾萬，對孩子的教育非常重視。

康橋環島車隊是遭到吸毒的41歲蕭姓駕駛開車逆向衝撞，造成7名學生輕重傷，傷勢最嚴重的顏姓學生已轉到台大總院，師生也紛紛發起祈福活動。目前檢警持續調查中，蕭男吸毒駕車、逆向及危險駕駛，涉犯過失傷害及公共危險等罪嫌，還一度失聯拒接警方電話，有逃亡、勾串共犯及滅證之虞，法官已裁定准予羈押禁見。

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