任達華21歲獨女「繼承30房產」仍自律！名校跳級讀大三…學生生活曝

記者陳芊秀／綜合報導

21歲香港星二代任晴佳（Ella）是影帝任達華與名模琦琦的獨生女，除了繼承爸媽明星基因，擁有高顏值，現正在英國就讀倫敦政治經濟學院。港媒爆出她家產雄厚，未來將繼承30多個海內外房產，但本人仍認真學業，近日分享一日大學生活，深夜11點半到圖書館學習到凌晨1點多，相當自律！

▲21歲任晴佳是任達華與琦琦的獨生女，從小被細心栽培。（圖／翻攝自小紅書）

任晴佳自小在父母用心栽培下接受多元教育，曾就讀香港拔萃女書院、新加坡國際學校，14歲赴英留學，現在就讀倫敦政治經濟學院（LSE）是英國G5超級精英大學之一，並與牛津、劍橋齊名。她日前更新Vlog，分享一日大學生活，從早上走路到大學上9點的課程，到傍晚6點才下課，晚上11點到圖書館繼續學習，一路到凌晨1:40分才結束。而她跳級上三年級課程，所以課程內容充滿挑戰。

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▲任晴佳課程從早上9點開始，持續到下午6點。（圖／翻攝自小紅書）

▲任晴佳晚間11點半回圖書館繼續學習。（圖／翻攝自小紅書）



據《香港01》報導，任達華在香港有「娛樂圈樓王」之稱，曾透露女兒任晴佳在2歲就擁有位於上海與維也納的房產，更表明未來將把名下30多處海內外房產全數留給愛女繼承。他曾言支持女兒發展興趣與人生道路，唯獨不願孩子進演藝圈，擔心拍戲環境辛苦不利健康，不捨女兒重蹈覆轍。

▲任晴佳未來會繼承任達華海內外30多個房產，平時生活自律。（圖／翻攝自小紅書）

任晴佳在父母細心栽培下相當爭氣，她除了跨界當模特兒，在倫敦政治經濟學院主修社會學，現在跳級修三年級課程。