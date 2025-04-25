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陸「情歌王子」首當電影男主角！導演賣掉房子拍…超慘票房數字曝

記者陳芊秀／綜合報導

大陸歌手沙寶亮有「情歌王子」的封號，曾為陸劇《金粉世家》演唱〈暗香〉成為經典金曲，同時跨界拍電影，演出《星漢燦爛》、《相思令》等夯劇。而他首度在電影《鑽石照耀鐘鼓樓》擔任男主角，導演因資金鏈中斷，不惜賣掉加拿大一套房子拍攝，經過3年終於上映，結果首日票房成績僅人民幣2898元（約台幣1.2萬元），票房慘淡。

▲▼沙寶亮有「情歌王子」的封號，接演電影並首度擔任男主角。（圖／翻攝自微博）

▲沙寶亮有「情歌王子」的封號，接演電影並首度擔任男主角。（圖／翻攝自微博）

沙寶亮從情歌王子變電影男主角，《鑽石照耀鐘鼓樓》講述搖滾老炮兒崔達成（沙寶亮飾演）與不靠譜的女兒趙小鹿（陳芋米飾演）之間的荒誕故事。趙小鹿在結婚前夕丟了訂婚鑽戒，決定逃婚並聯繫多年不見的父親崔達成。崔達成發現女兒的出現能幫助他突破創作瓶頸，於是想用父愛綁住女兒，引發一連串笑料。電影導演兼編劇祁又一，且電影曾入圍第18屆FIRST青年電影展（2024）。

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▲▼沙寶亮有「情歌王子」的封號，接演電影並首度擔任男主角。（圖／翻攝自微博）

▲導演兼編劇祁又一是知名作家，為了拍電影賣掉加拿大房子。（圖／翻攝自微博）

據陸媒報導，觀眾認為《鑽石照耀鐘鼓樓》缺乏京味喜劇應有的貧嘴對話和響亮的網絡段子，顯得平庸無趣。而沙寶亮此前演出的電影《鋌而走險》、《古董局中局之鑑墨尋瓷》等，口碑平平，此次擔綱男主角的首部電影，也未能挽回頹勢。

電影截至首映當天晚上9點，該片票房僅2898元人民幣，折合台幣不到一萬元，加上事前沒有賣預售票，與預估的票房差距甚大。陸媒分析，該片被列為今年四月票房最慘陸片，而截至25日為止，據「貓眼電影」統計數據，電影累積票房已達1.2萬人民幣（約台幣5.3萬元）。

▲▼沙寶亮有「情歌王子」的封號，接演電影並首度擔任男主角。（圖／翻攝自微博）

▲《鑽石照耀鐘鼓樓》首日票房不到1萬人民幣。（圖／翻攝自微博）

▲▼沙寶亮有「情歌王子」的封號，接演電影並首度擔任男主角。（圖／翻攝自微博）

▲《鑽石照耀鐘鼓樓》上映至今票房剛破萬。（圖／翻攝自微博）

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