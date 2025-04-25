人氣漫畫家「公開前任後宮照」！織織分手2年全說了 網驚：都有一腿嗎

記者潘慧中／綜合報導

人氣漫畫家織織2023年宣布和交往16年的賴賴分手後，除了會將過往的感情生活畫進漫畫，也不時會在Threads回覆感情類的貼文。近日格外引起討論的是，看到有人問「敢不敢上傳前男友前女友合照」時，她不只PO出來，還爆猛料直言包括她身邊的女性友人們在內，該照宛如前任的「後宮照」！

▲織織公開前男友的「後宮照」！（圖／翻攝自Threads／chichinote）



照片中，可以看到織織和賴賴及4位女生朋友一起出門看跨年煙火，當時的她笑容好燦爛，還開心比YA。然而事後翻出這張舊照，她只想說：「都快看不懂是後宮照還是什麼了嘻。」

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▲織織和賴賴有過長達16年的感情。（圖／翻攝自Facebook／賴賴＆織織）



粉絲看到後無不震驚，紛紛留言確認：「每個女的都跟賴賴有一腿嗎？」對此，織織解釋也沒有那麼誇張，「只是至少都是有意圖的對象」，而且是前任對那些女性友人們有意圖，並非女性友人們對前任有意圖。

▲▼織織在留言區表示前男友對那些女性朋友「都有意圖」。（圖／翻攝自Threads／chichinote）



事實上，日前談起這段長達16年的感情時，織織形容那是一段「有毒關係」，折騰了16年後，「人財兩失，身體健康扣打消耗殆盡。」