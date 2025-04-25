ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

人氣漫畫家「公開前任後宮照」！織織分手2年全說了 網驚：都有一腿嗎

記者潘慧中／綜合報導

人氣漫畫家織織2023年宣布和交往16年的賴賴分手後，除了會將過往的感情生活畫進漫畫，也不時會在Threads回覆感情類的貼文。近日格外引起討論的是，看到有人問「敢不敢上傳前男友前女友合照」時，她不只PO出來，還爆猛料直言包括她身邊的女性友人們在內，該照宛如前任的「後宮照」！

▲▼織織。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

▲織織公開前男友的「後宮照」！（圖／翻攝自Threads／chichinote）

照片中，可以看到織織和賴賴及4位女生朋友一起出門看跨年煙火，當時的她笑容好燦爛，還開心比YA。然而事後翻出這張舊照，她只想說：「都快看不懂是後宮照還是什麼了嘻。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲織織和賴賴有過長達16年的感情。（圖／翻攝自Facebook／賴賴＆織織）

粉絲看到後無不震驚，紛紛留言確認：「每個女的都跟賴賴有一腿嗎？」對此，織織解釋也沒有那麼誇張，「只是至少都是有意圖的對象」，而且是前任對那些女性友人們有意圖，並非女性友人們對前任有意圖。

▲▼織織。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

▲▼織織在留言區表示前男友對那些女性朋友「都有意圖」。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

▲▼織織。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

事實上，日前談起這段長達16年的感情時，織織形容那是一段「有毒關係」，折騰了16年後，「人財兩失，身體健康扣打消耗殆盡。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

美髮師「投胎式剪髮」 立法委員變身饒舌歌手

推薦閱讀

艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」！海邊脫了…一轉身整片肉色被看光

艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」！海邊脫了…一轉身整片肉色被看光

Joeman零偽裝「現身戶政事務所被拍」！　本人急上火線曝真相

Joeman零偽裝「現身戶政事務所被拍」！　本人急上火線曝真相

知情人曝「黃曉明遭葉珂設局」內幕！　證實孩子生了：他選擇原諒

知情人曝「黃曉明遭葉珂設局」內幕！　證實孩子生了：他選擇原諒

天才童星「初步死因」曝光　官方文件證實：蘇菲奈威德離世時已懷孕

天才童星「初步死因」曝光　官方文件證實：蘇菲奈威德離世時已懷孕

Apple當媽1年「超狂身材曝光」　泳池解放低胸全被拍

Apple當媽1年「超狂身材曝光」　泳池解放低胸全被拍

曹佑寧生日「公開王淨愛的禮物」曬甜密合照！　情侶超閃愛稱曝光

曹佑寧生日「公開王淨愛的禮物」曬甜密合照！　情侶超閃愛稱曝光

勾惡爆性騷讓女生墮胎！限動再發聲：愛小孩不可能　網軍側翼抹黑

勾惡爆性騷讓女生墮胎！限動再發聲：愛小孩不可能　網軍側翼抹黑

《苦盡》14歲童星沒經紀公司⋯　IU一手包辦妝髮「親自挑禮服」給她

《苦盡》14歲童星沒經紀公司⋯　IU一手包辦妝髮「親自挑禮服」給她

《有翡》男星遊歐「3天被偷2次」　曝扒手行竊畫面崩潰：沒人管管嗎

《有翡》男星遊歐「3天被偷2次」　曝扒手行竊畫面崩潰：沒人管管嗎

《黑澀會》米奇懷孕33週腳抽筋、全身癢　「半夜痛到叫」嚇醒老公

《黑澀會》米奇懷孕33週腳抽筋、全身癢　「半夜痛到叫」嚇醒老公

陳小春遭盜名義詐542萬！　應采兒大動作聲明「都是騙子」

陳小春遭盜名義詐542萬！　應采兒大動作聲明「都是騙子」

蔡允潔便秘6hrs「怕二寶掉出來」　靠1招解脫：懷孕最怕前3名

蔡允潔便秘6hrs「怕二寶掉出來」　靠1招解脫：懷孕最怕前3名

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」！海邊脫了…一轉身整片肉色被看光

Joeman零偽裝「現身戶政事務所被拍」！　本人急上火線曝真相

知情人曝「黃曉明遭葉珂設局」內幕！　證實孩子生了：他選擇原諒

天才童星「初步死因」曝光　官方文件證實：蘇菲奈威德離世時已懷孕

Apple當媽1年「超狂身材曝光」　泳池解放低胸全被拍

曹佑寧生日「公開王淨愛的禮物」曬甜密合照！　情侶超閃愛稱曝光

勾惡爆性騷讓女生墮胎！限動再發聲：愛小孩不可能　網軍側翼抹黑

《苦盡》14歲童星沒經紀公司⋯　IU一手包辦妝髮「親自挑禮服」給她

《有翡》男星遊歐「3天被偷2次」　曝扒手行竊畫面崩潰：沒人管管嗎

《黑澀會》米奇懷孕33週腳抽筋、全身癢　「半夜痛到叫」嚇醒老公

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

賴賴, 織織

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小孟老師／4月25日星座運勢　天蠍座財運大爆發要低調
  2. 誰抽到Switch 2就絕交！《咒術迴戰》五條悟聲優拋震撼彈…朋友認了
  3. 勾惡爆性騷讓女生墮胎！限動再發聲：愛小孩不可能　網軍側翼抹黑
  4. 坎城影后伴兒屍演戲《復活劫》　母愛噴發「抱冰冷人偶」哭翻現場
  5. 天才童星「初步死因」曝光　官方文件證實：蘇菲奈威德離世時已懷孕
  6. 童星出身　24歲美女星離奇過世「一屍兩命」！警證實：已懷孕
  7. 陳小春遭盜名義詐542萬！　應采兒大動作聲明「都是騙子」
  8. 蔡允潔便秘6hrs「怕二寶掉出來」　靠1招解脫：懷孕最怕前3名
  9. 《黑澀會》米奇懷孕33週腳抽筋、全身癢　「半夜痛到叫」嚇醒老公
  10. 曹佑寧生日「公開王淨愛的禮物」曬甜密合照！　情侶超閃愛稱曝光

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366