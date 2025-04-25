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鄭宜農遭霸凌「上廁所一半被潑水」　嚇到憋尿整天...結局超展開

記者蔡琛儀／台北報導

金曲台語歌后鄭宜農砸千萬推出全新台語專輯《圓缺》，是她自立門戶後的首張專輯，自爆花了兩棟房子的頭期款，她把自身生命中遇到各種「缺憾」的故事毫無保留唱給歌迷聽今（25日）舉辦發片記者會，她透露專輯中的新歌〈真罕得想起來〉以她國中時遭遇的霸凌經驗為靈感。

▲鄭宜農新專輯《圓缺》發片平面餐敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭宜農推出新專輯《圓缺》。（圖／記者林敬旻攝）

鄭宜農先前就曾受訪提過，國中時被同學霸凌，上廁所時會突然被人從外面潑水，還因此小時候常憋尿，不敢去上廁所，最高紀錄曾一整天都沒廁所，鄭宜農笑說，結果國二時因緣際會結識一個大姐頭，從此有人罩，再也沒被霸凌，但後來有很長一段時間對人際交際都有陰影。

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但她上次得台語金曲歌后，卻飽受不少質疑與批評，鄭宜農坦言這次再挑戰出台語專輯，確實壓力很大，「心裡確實有想過要退縮，但是是懷疑自己能做好嗎的質疑，但在身邊很多朋友鼓勵，還有跟公司同事討論下，我可能就有顆倔強的心，想說要做得更好，所以這張卯足全力，讓人沒有說話的空間。」

▲鄭宜農新專輯《圓缺》發片平面餐敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼鄭宜農笑說這次發片花了千萬元。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭宜農新專輯《圓缺》發片平面餐敘。（圖／記者林敬旻攝）

至於前老闆兼前夫楊大正的評語如何？她說：「他看我的MV就覺得很羨慕，說可以做這麼帥的音樂很棒。」難道以前楊大正沒有花這麼多錢？她笑說：「我也不知道啊，我覺得也沒有花比較少啊！」而她所成立的「邊走邊聽」公司，繼演員姚愛寗加入後又迎來首位南韓藝人李瀧，她坦言去年與李瀧的合作成功打開南韓音樂市場，更將於今年六月首度前進南韓知名大型音樂祭Asian pop festival，笑說對方簽約時非常爽快。

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