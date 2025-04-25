李千娜難得中空「內衣整件外露」！上衣一滑下去…超兇事業線被看光

記者潘慧中／綜合報導

李千娜儘管生活忙碌，仍不時會與粉絲分享工作點滴。近日出乎意料的是，她為了拍攝難得穿內衣入鏡，好身材吸引上千人按讚直誇：「真看不出是三寶媽！身材曲線完美！！」

▲李千娜大方外露內衣。（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）



照片中，可以看到李千娜穿著深綠色長袖罩衫，隨興地滑落肩頭，露出內搭的淺色內衣，完美襯托出渾圓半球和深邃事業線之外，也露出結實腹肌，展現健康又自信的體態美。

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▲李千娜好身材深藏不露。（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）



李千娜下半身則搭配一件淺綠色的高腰長裙，剪裁俐落，隨著她的舉手投足，秀出纖細的S曲線，配上她的長直髮與淡雅妝容，以及綠色耳環點綴，既有春夏感的活力，又不失典雅大方。

▲▼李千娜渾身散發女人味。（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）



事實上，李千娜產後剛滿1年多，但已經火速恢復到窈窕體態，她2024年7月底坦言瘦回49公斤。此外，她當時承認和老公黃尚禾有共識想再拼一胎，但一切順其自然。

至於維持身材的秘訣，李千娜曾笑道，「剛出道的時候因為壓力我胖到54公斤，體態比較肉感」，直到後來因為忙於拍戲，加上保持運動的好習慣才逐漸瘦下來。