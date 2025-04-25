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《一把青》藍鈞天鐵了心離婚「被拍近況照」！ 網夜市巧遇：心事重重

娛樂報報／操煩離婚官司　藍鈞天逛夜市轉換心情

▲讀者在臨江街夜市巧遇藍鈞天。（圖／讀者提供／翻攝藍鈞天臉書／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

藍鈞天與小提琴家陳羽柔結婚近10年，這對昔日金童玉女，離婚戲碼已正式進入法律大戰模式，為離婚訴訟正式對簿公堂，雙方都鐵了心、離定了，毫無回頭餘地，甜蜜互動畫面已成絕版回憶。而近日有讀者在夜市巧遇藍鈞天，不管家務事如何心煩，夜市美食還是要吃起來的。

4月13日星期日的晚上，台北市臨江街夜市人聲鼎沸，眼尖讀者在人群中瞧見一個熟悉面孔，原來是藝人藍鈞天。婚變鬧得沸沸揚揚之際，藍鈞天本人似乎也決定走出陰霾，到夜市逛逛吃吃小吃，的確是轉換心情很好的方式。

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藍鈞天當天一身輕便打扮，跟一位男性友人一起在夜市覓食，而友人髮型簡直潮到出水，氣場頗強，兩人在人群中頗為醒目。讀者表示，藍鈞天外表看來輕鬆，但偶露出心事重重的神情，內心或許仍有波瀾，但不管怎樣，顯然他已經準備邁向人生新篇章。

娛樂報報／操煩離婚官司　藍鈞天逛夜市轉換心情

▲不見老婆小孩，藍鈞天跟男性友人一起逛夜市。（圖／讀者提供）

藍鈞天曾以「時尚F4」打響名號，2015年與小提琴家陳羽柔結婚，育一對子女，原本是演藝圈中的模範夫妻。去年卻傳出兩人婚變，之後也被目擊上家事法庭，打起婚變官司，讓人不禁唏噓。

據傳，夫妻間的裂痕，除了對子女教養方式意見不合外，經濟壓力也可能是夫妻關係惡化的原因之一，被外界視為「富二代」的藍鈞天，遭爆出家族企業經營出狀況，近年的收入跟普通演員一樣，因此陳羽柔也出來創業賺錢養家，兩人對生活步調疑似沒取得共識，感情才出現裂痕。

巧合的是，藍鈞天在臉書上的最後一篇貼文，是宣傳舞台劇《倒數婚姻》，劇情講述一對夫妻的婚姻走向終點，與他現實生活中的狀況不謀而合，這段曾令人稱羨的婚姻，似乎也進入了倒數階段。

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