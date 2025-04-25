蔡阿嘎好友「G卡姐夫」涉詐騙被逮！網紅妻首發聲道歉：愧疚自責

記者陳芊秀／綜合報導

38歲蘇姓男子曾任職嘉義市某金融機構的放款專員，涉嫌2023年間提供自己保管的4本人頭帳戶，供詐騙集團的車手多次提領詐騙款項，累積金額高達1.2億元，而男子被認出是百萬YouTuber蔡阿嘎好友「G卡姐夫」，其妻子同時也是網紅「嘉義水小姐」25日發聲明向社會大眾道歉。

▲蔡阿嘎好友G卡姐夫涉詐騙被逮，網紅妻嘉義水小姐發聲明道歉。（圖／翻攝自IG）

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蘇男涉詐騙消息曝光後，網友在Dcard轉貼新聞內容並留言指出：「裡面提到的蘇姓行員竟然是G卡姐夫，太誇張了！」更指出蔡阿嘎頻道中過去有他出現的影片已被下架，就連 podcast 內容也遭到移除。事件引發廣泛討論，不少網友表示同情蔡阿嘎，紛紛留言「真的要去拜拜了，身邊怎麼都是這種人」，對此表達遺憾與無奈。

在蘇男被羈押4日後，其妻「嘉義水小姐」（本名洪嘉蓬）終於於25日透過社群平台發表公開聲明，對丈夫涉案的不法行為鄭重道歉。聲明中表達對社會大眾、合作夥伴與支持者的歉意，並強調個人並不知情丈夫涉及的非法行為，未來將全力配合司法調查，承擔應有責任。蔡阿嘎團隊則持續保持低調，尚未對事件發表正式回應。



【聲明稿全文】

針對近日媒體報導，本人配偶涉嫌違反洗錢防制法等案件，本人聲明如下：

因此事件對於被害人、及親友造成極大的困擾與傷害，本人內心充滿愧疚與自責，且深感歉意!

對於配偶之個人行為，與他人皆無干係，懇請社會大眾勿影響及波及無辜親友，避免造成更多無辜者的傷害與困擾。

為避免影響公司及同仁，本人已主動向公司自請離職，並對公司及同仁造成困擾深表歉意。

對於配偶於工作中，恐涉及違法之行為，本人事前完全不知情，直至事情發生當日，係經家人電話通知，並詢問律師後才知悉配偶已遭檢察官聲押。

然而，基於偵查不公開原則，本人暫不便對案情內容多作說明，敬請各界見諒。

我將陪伴配偶共同面對司法審判，絕不逃避、不推卸，也願意勇於承擔所有應負的法律及道義責任。

最後，再次向社會大眾、所有被害者及其家屬、公司同仁以及所有關心此案的朋友們，致上最深切的歉意。

洪嘉蓬