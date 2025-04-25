小S大女兒美國求學半年「超兇身材現形」！衣服包不住 釣出梧桐妹回4字

記者潘慧中／綜合報導

小S（徐熙娣）大女兒Elly已在美國南加州大學（USC）求學半年多，不時會和粉絲分享心情點滴。她24日便在社群網站寫下「want to live where the waves say good morning（想住在海浪跟我說早安的地方）」，並附上一系列辣照，還意外釣出另一位星二代、賈靜雯的大女兒梧桐妹留言。

▲Elly辣露北半球。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



照片中，可以看到Elly放下一頭及腰長髮，任由海風吹拂，看起來格外浪漫。她穿上一襲相當顯白的黑色細肩帶洋裝，低胸剪裁辣露豐滿北半球，渾身散發出女人味。

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▲Elly在海邊拍照。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



貼文上傳後，至今已吸引2.5萬人按讚，包括兩位妹妹Lily和許老三在內，而同樣是星二代的梧桐妹還留言「我好想妳」，私底下似乎也與Elly有一定的交情。

▲Elly的貼文釣出梧桐妹留言。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



事實上，關於面對Elly出國留學的心情，小S出席活動時曾坦言，「我希望她快點去，她可能從小被我們照顧得太好，動不動就喊肚子餓，很多時候都還處在『爸媽都在身邊的安心感』，所以想要她趕快出國，趕快學會獨立」，但不擔心她在國外學壞，她認為女兒能開心最重要。