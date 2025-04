小S大女兒美國求學半年「超兇身材現形」！衣服包不住 釣出梧桐妹回4字

記者潘慧中/綜合報導

小S(徐熙娣)大女兒Elly已在美國南加州大學(USC)求學半年多,不時會和粉絲分享心情點滴。她24日便在社群網站寫下「want to live where the waves say good morning(想住在海浪跟我說早安的地方)」,並附上一系列辣照,還意外釣出另一位星二代、賈靜雯的大女兒梧桐妹留言。

▲Elly辣露北半球。(圖/翻攝自Instagram/polarbearelly)



照片中,可以看到Elly放下一頭及腰長髮,任由海風吹拂,看起來格外浪漫。她穿上一襲相當顯白的黑色細肩帶洋裝,低胸剪裁辣露豐滿北半球,渾身散發出女人味。

▲Elly在海邊拍照。(圖/翻攝自Instagram/polarbearelly)



貼文上傳後,至今已吸引2.5萬人按讚,包括兩位妹妹Lily和許老三在內,而同樣是星二代的梧桐妹還留言「我好想妳」,私底下似乎也與Elly有一定的交情。

▲Elly的貼文釣出梧桐妹留言。(圖/翻攝自Instagram/polarbearelly)



事實上,關於面對Elly出國留學的心情,小S出席活動時曾坦言,「我希望她快點去,她可能從小被我們照顧得太好,動不動就喊肚子餓,很多時候都還處在『爸媽都在身邊的安心感』,所以想要她趕快出國,趕快學會獨立」,但不擔心她在國外學壞,她認為女兒能開心最重要。