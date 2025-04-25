天才童星「初步死因」曝光　官方文件證實：蘇菲奈威德離世時已懷孕

記者蕭采薇／綜合報導

曾與蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）和羅素克洛（Russell Crowe）合作的美國前童星蘇菲奈威德（Sophie Nyweide），日前不幸傳出離世消息，得年24歲。而如今也傳出，蘇菲奈威德過世時懷有身孕，和腹中的孩子一起離開了世界。

▲蘇菲奈威德曾與羅素克洛合作《諾亞方舟》。（圖／達志影像／美聯社）

根據《美國周刊》獨家取得死亡證明，顯示蘇菲奈威德過世時已經懷孕，但不確定確切的週數，但推測仍是懷孕的早期。此外，也揭露蘇菲奈威德是在一處河岸的樹林間被發現，當時身邊有一位不願意提供姓名的人士正在嘗試急救，然而最終仍回天乏術。而根據警方初步調查，懷咦他離世原因為「意外服藥過量」。

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蘇菲2000年出生於佛蒙特州伯靈頓，6歲時即憑電影《Bella》展開演藝之路，之後陸續演出影集《法律與秩序》以及電影《然後是愛》、《婚禮上的瑪格》等，其中2014年在《諾亞方舟》（Noah）中與羅素克洛對戲，展現出亮眼童星潛力，則是她生前最廣為人知的作品。

▲蘇菲奈威德15歲就離開演藝圈，如今留下的公開照片都是童星時期所拍攝。（圖／達志影像／美聯社）

蘇菲奈威德在15歲時離開演藝圈，消失在大眾視野中。蘇菲的家人在訃聞中形容她為「創意十足、智慧超齡、熱愛冒險且溫柔善良的女孩」，但透露蘇菲生前歷經心理掙扎，既使嘗試透過文字與繪畫記錄心境。

此外，包括親友、治療師與執法單位等都曾嘗試協助她走出陰霾，但最終仍難敵命運帶來的痛苦。親屬聲明中也提到，為紀念蘇菲，呼籲大眾將悼念之意轉化為對「RAINN」（美國最大反性暴力組織）的捐款。