劉以豪「南韓男神地位」是從這開始！「拍台北」廣徵神話寓言、愛情故事

▲《帶我去月球》讓劉以豪在南韓大紅。（圖／好好電影工作室有限公司提供）

記者林映妤／台北報導

第11屆「拍台北」電影劇本徵選收件截止倒數20天！本活動廣徵台北城的神話寓言與愛情故事，只要編撰成90分鐘電影劇本，就有機會爭取歷年新高獎金60萬元，報名至7月29日截止！除了獎金，得獎者亦有機會與影視業界共同開發得獎劇本、洽談創作投資與製作籌劃，各界好手別錯過難得機會！

「拍台北」劇本徵選活動10年以來，為台灣電影產業培植許多新銳劇作家、開發多部具潛力的劇本，而歷年成功開拍成電影的「拍台北」劇本如《南方小羊牧場》、《帶我去月球》、《共犯》、《藍色項圈》等都在電影圈造成話題，其中《帶》片更是讓劉以豪在南韓晉升男神地位，成為其代表作之一。

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▲《南方小羊牧場》是第一屆「拍台北」首獎。（圖／台北市電影委員會提供）

近年也有其他「拍台北」佳作積極開發跨媒材敘事體驗，如《搜查瑠公圳》於剝皮寮歷史街區所推出的「搜查瑠公圳－台灣在地懸案IP開發計劃展覽」，結合VR沉浸式影片、密室逃脫遊戲、桌遊等活動，深獲好評。

為了鼓勵創作者投件，導演們也給予編劇勉勵，第一屆「拍台北」首獎《南方小羊牧場》導演侯季然表示：「寫劇本是一個卸下重擔的過程。只有那些特別疼痛的人，會使盡全力，把心裡的故事寫出來。」

《共犯》導演張榮吉則表達：「不論台北是你熟悉或陌生的城市，透過你的眼，找到你的觀點，終究可以在這城市裡，用影像說出屬於你最動人的故事。」他們鼓勵著編劇先進們，讓自己的作品有綻放舞台。

▲《搜查瑠公圳》為第8屆「拍台北」金獎劇本，預定今年開拍。（圖／《搜查瑠公圳》籌備團隊提供）