日導諷刺「台灣電影差日本30年」　他帶領台語片殺出一片天！

▲林摶秋帶領台灣台語片興起。（圖／國影中心提供）

記者林映妤／台北報導

國家電影中心集結台灣電影先行者林摶秋導演的3部數位修復電影，《丈夫的秘密》、《五月十三傷心夜》與《六個嫌疑犯》，包含殘存之《阿三哥出馬》片段，9日推出《林摶秋數位修復珍藏版》套裝DVD，與中山73影視藝文空間、高雄駁二in89影城攜手合作特別放映，珍貴影像得以再現大銀幕，緬懷他的風采！



林摶秋生於1920年新竹州桃園街（今桃園市），明治大學政治經濟科畢業同年加入紅磨坊劇團文藝部，並發表舞台劇處女作《深山的部落》（奥山の社），後續作品以清新風格受東京劇壇矚目，也成為在東京首位台灣出身的劇作家。他後因突出表現而受推薦進入日本最大的電影公司之一「東寶影業」擔任副導演，累積大量電影製作經驗。

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▲國家電影中心集結林摶秋3部數位修復電影，《丈夫的秘密》、《五月十三傷心夜》與《六個嫌疑犯》。（圖／國影中心提供）



1943年林摶秋返台定居，編導多齣戲劇，包含經典大作《閹雞》，作品獲得台北帝大（今台灣大學）教授瀧田貞治讚譽為「台灣新劇運動的黎明」；二二八事件之後，他返鄉接掌礦牧事業，卻因日籍導演岩澤庸德一句「台灣的電影水準，比日本相差30年」，遂奮起於1958年創辦「玉峯影業公司」，並在台中縣中湖鄉興建「湖山製片廠」，開創一條龍式內容開發、拍攝、沖印到後製，規模堪稱當時全台最大的電影製片廠。

林摶秋曾壯志凌雲表示：「我就不相信台灣人在台灣拍攝台語片，台語片不會興盛起來！」他同時開辦技術人員、演員訓練班，後來分別在台港成名的演員張美瑤、凌雲皆出身於此。

▲▼林摶秋執導的《丈夫的秘密》、《五月十三傷心夜》。（圖／國影中心提供）





林摶秋在玉峯影業共拍攝5部影片，分別為《阿三哥出馬》、《嘆煙花》（已佚失）、《丈夫的秘密》（又名《錯戀》）、《五月十三傷心夜》（又名《女性的條件》）與《六個嫌疑犯》。

他的作品具強烈現代感，除了鮮活呈現台灣當時的生活，亦隱含一介知識分子對於社會人文之關懷與時事針砭，在電影娛樂性與藝術性平衡間掌握得宜，其中《丈夫的秘密》角色心理刻劃深入，公認為台語片傑作。可惜隨著台語電影景氣的沒落，玉峯影業與湖山製片廠也畫下句點走入歷史。

配合《林摶秋數位修復珍藏版》DVD發行之際，國影中心除了7月在其館內放映林摶秋專題電影，也與中山73影視藝文空間、高雄駁二in89影城合作舉辦特別放映，3部數位修復作品《五月十三傷心夜》、《丈夫的秘密》與《六個嫌疑犯》將於7、8、9月登大銀幕，影迷不要錯過此次難得機會了！

林摶秋導演作品特別放映資訊

國家電影中心電影教室

7/10（三）19:00 《丈夫的秘密》

7/24（三）19:00 《五月十三傷心夜》

中山73影視藝文空間

7/24 (三) 14:30 《五月十三傷心夜》

7/27 (六) 14:30 《五月十三傷心夜》

8/25 (日) 14:30 《丈夫的秘密》

8/30 (五) 19:00 《丈夫的秘密》

高雄駁二in89影城

8/17 (六) 10:30 《六個嫌疑犯》

9/21 (六) 10:30 《六個嫌疑犯》