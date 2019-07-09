「酒醉高歌」被挖掘！駐唱歌手轉戰電影…聽觀眾反應她掩面痛哭

記者林映妤／台北報導

音樂電影《鏗鏘玫瑰》不僅轟動本屆台北電影節，一度空降觀眾票選榜冠軍，更在「爛番茄」衝上高達93%新鮮度！其實女主角潔西伯克利（Jessie Buckley）畢業於倫敦皇家戲劇藝術學院，曾在歌唱選秀節目上奪得亞軍，更曾在倫敦許多酒吧駐唱，當她得知電影爆出好評，也忍不住感動到掩面痛哭！

▲《鏗鏘玫瑰》潔西伯克利聽到觀眾好評忍不住痛哭。（圖／采昌提供）

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《鏗鏘玫瑰》由潔西伯克利、金球獎得主茱莉華特絲（Julie Walters），以及入圍奧斯卡的蘇菲歐克妮多（Sophie Okonedo）共同飆戲，描繪3位不同世代與階級的母親，在家庭責任與自身價值之間的掙扎與苦衷。

潔西伯克利在電影中能歌善演的實力，讓她瞬間在影壇爆紅，成為今年電影圈最閃亮的一顆新星。美國《太陽先驅報》大讚：「潔西伯克利驚人的才華，絕對值得一看！」電影網站《This is Film》則肯定：「潔西伯克利爆炸性的光芒十分耀眼！」知名媒體《Time Out》更直言：「從《鏗鏘玫瑰》誕生出一位超級新星！」

▲▼潔西伯克利與茱莉華特絲、蘇菲歐克妮多一起飆戲。（圖／采昌提供）





其實潔西伯克利曾參加電視歌唱選秀《I'd Do Anything》，以第2名成績跟冠軍擦身而過，之後卻因為在酒醉高歌時被發掘，進而成為駐唱歌手，在倫敦許多酒吧中都有她的歌聲。

當《鏗鏘玫瑰》進行選角的時候，潔西伯克利也成為劇組鎖定的女主角唯一人選，導演湯姆哈潑（Tom Harper）更發狠地對她表示：「這個角色非妳莫屬，妳不演的話，我就不拍了！」最後潔西伯克利不負重望，交出令人驚艷的表現。

電影在多倫多影展首映時，現場觀眾的熱烈反應，讓潔西伯克利一度感動到掩面痛哭。她也透露，自己曾因為太過投入角色，一度在上戲時恐慌症發作，入戲的真實情緒都被鏡頭紀錄下來，成為最真實的演出！《鏗鏘玫瑰》7月12日上映。