熱狗爆《有嘻哈》PGONE、GAI奪冠內幕！　「雙冠軍到底是X小」

記者許皓婷／綜合報導

大陸嘻哈選秀節目《中國新說唱》開播至今，掀起不少話題，第一季《中國有嘻哈》雙冠軍誕生，引來不少爭議，更被質疑「節目有內定」，而擔任三屆導師的「熱狗」也在上網路節目時大爆內幕，更直言：「雙冠軍到底是X小！」

▲熱狗擔任《有嘻哈》、《新說唱》導師。（圖／翻攝自Facebook／熱狗）

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熱狗近日參加網紅Joeman的頻道，在節目中他被問到：「《中國新說唱》到底有沒有內定？」他直言：「其實我講真的，我自己都曾經懷疑搞不好有。」他透露有一些時候，自己會覺得真的很誇張，像是在《有嘻哈》總決賽時，最後出現了PG One和GAI雙冠軍，讓他傻眼直呼：「雙冠軍到底是X小！」但他表示像這種很扯的狀況是劇本寫不出來的，他更直言：「因為我自己是參與的，我這邊是真的沒有（劇本）。」透露第一屆雙冠軍絕對不是內定。

▲熱狗揭《有嘻哈》雙冠軍內幕。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

而熱狗更被問到：「你覺得吳亦凡的歌好聽嗎？」他則露出尷尬微笑，接著回應：「我覺得歌好不好聽，這個音樂的品味，是見仁見智。」但他也不忘大讚吳亦凡其實真的是懂HIPHOP的人，認為對方是真的有SENSE當導師的，「作為導師他是夠格的，他的歌好不好聽就不好說。」直率回答笑翻不少人。

▲熱狗表示吳亦凡是懂HIPHOP的。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）