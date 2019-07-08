被狂嗆媽寶！　周湯豪「一句話」電爆酸民：是我的福氣

記者許皓婷／綜合報導

歌手周湯豪（Nick）為資深藝人比莉的兒子，頂著星二代光環出道的他，一舉一動備受矚目，高挺帥氣的外表讓他成為許多人心中的男神，但他用實力證明自己不只是偶像，推出許多歌曲大受好評，面對常被外界嘲諷是媽寶，他更是正面看待，用一句話直接電爆酸民。

▲周湯豪和媽媽比莉感情非常好。（圖／翻攝自Instagram／周湯豪）

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周湯豪近期在Instagram開放提問，當被網友問到：「都作出一首又一首的神曲了，對於還在給你貼媽寶標籤的人怎麼看？」他則直率地回應：「都2019了還有這種思維，我覺得他們很可憐！」他認為媽寶一詞的定義就是為了酸而酸，他更直言：「我不需要證明我自己，能當媽寶是我的福氣，但我應該比大部分會說這些無知話的人還早開始照顧我的家吧！」

▲周湯豪回應網友提問。（圖／翻攝自Instagram／周湯豪）

而周湯豪也被問到：「當你被一些人質疑的時候，你會怎麼做？」他則表示自己常常質疑自己，所以會不斷努力進步，「看你把時間花在哪，那把時間花在質疑別人上應該就……。」簡單幾句回擊，可見他的高EQ又充滿自信。

▲周湯豪回應如何看待被質疑。（圖／翻攝自Instagram／周湯豪）