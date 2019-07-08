記者潘慧中／綜合報導

王傳一2017年5月認了與林筱薇秘婚，隔年7月迎來愛女，正式升格當爸，儘管平常投入事業和家庭生活，仍不忘和粉絲分享日常，他7日在社群網站上傳2張等公車的側拍照，電得女網友臉紅心跳，「沒看鏡頭也帥到快受不了！」

▲王傳一出演過多部電視劇。（圖／翻攝自Facebook／王傳一）



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照片中，可以看到王傳一身穿白襯衫，隨興摺起衣袖露出健康的小麥色肌膚，下半身搭配灰色九分褲和球鞋，一手插口袋，一手撐在「立賢路口」的公車站牌，「天氣好出來趴趴走！#捕獲野生#要去哪一站？」

▲▼王傳一等公車被拍。（圖／翻攝自Facebook／王傳一）



除了日常照片，升格當爸的王傳一也不自覺當起「曬娃狂魔」，他7月初PO出女兒的1歲照片，「有女萬事足，希望她健康快樂長大。」保護家人隱私的他用可愛圖案擋住孩子的臉，但小朋友的超萌嘴邊肉和圓嘟嘟的小腿，仍融化了一票粉絲的心。

▲▼王傳一儼然是新一代的「曬娃狂魔」。（圖／翻攝自Facebook／王傳一）



事實上，王傳一2002年以偶像團體「可米小子」團長出道，轉戰戲劇圈後表現越來越亮眼，戲演了10幾個年頭，他認真看待每齣戲，雖然劇本大概看過一遍就能記住，他仍會反覆翻閱琢磨10遍以上，摸透作品的來龍去脈和情感，「只要做好功課，演戲不難，我會準備百分之120去拍。」