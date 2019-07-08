ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

花2.8萬竟臉塗白演「紅心A」！　黃昊翔曝出道前低潮過往

▲▼黃昺翔出道前演出紅心A 。（圖／無限美好文創娛樂)

▲黃昺翔闖蕩多時終於推出專輯。（圖／無限美好文創娛樂)

記者盧薇淩／台北報導

創作歌手黃昺翔將於12日發行個人首張創作全專輯《你在幹嘛》，科班出身的他，從國立臺南藝術大學應用音樂學系音樂工程組畢業即北漂，歷經8年的奮鬥努力，終於圓夢推出首張創作專輯。不過好事多磨，發片前也有只演出舞台上撲克牌紅心A的角色，讓當時的他很受挫。
 
黃昺翔大學畢業後北上工作，從電視台樂隊統籌老師的助理做起，第一次錄影看到大明星哈林、Ella站在旁邊，讓他感覺不可思議。他不停創作累積許多作品，丟到網路上就沒有下文，但有次整理網路不小心刪掉了自己的一首歌，沒想到過幾天收到一則私訊，問他為什麼聽不到這首歌了？他說：「我那時才知道，原來這個世界上，真的會有人來我的頻道、聽我的作品耶！」

▲▼黃昺翔出道前演出紅心A 。（圖／無限美好文創娛樂)

請繼續往下閱讀...

▲黃昺翔花了2.8萬後，竟出演紅心A角色。（圖／無限美好文創娛樂)
 
不過好事多磨，當黃昺翔向舞台伸出觸角時，也遇到許多挫折，當時他上網找了幾間經紀公司面試，想多接演出工作磨練自己，只是涉世未深的他，花了2.8萬元拍了幾張所謂的model card就回家等消息，幾天後接到公司通知要進棚拍攝廣告，他興高采烈前往梳化，沒想到化妝師在他臉上塗滿白色顏料，他演出的角色是一個看不出自己臉的紅心A撲克牌，當下雖然失落但也賣力完成演出。

經歷了紅心A事件後，昺翔又接獲電話通知，有一部戲劇需要演員，從一早6點等到晚上6點後，突被告知回家放飯，要他晚上8點再來，後來他準時抵達拍攝地五號水門，等到半夜還不見劇組人員到達現場，打電話詢問才知道拍攝取消，當下傻眼，不過倒沒有怨天尤人，偶爾當成茶餘飯後的玩笑講給朋友聽，他持續不懈專心地做音樂，為發行個專而努力不懈。
 
值得一提的是，黃昺翔對音樂的敏銳性很高，不僅聽一兩遍就可以把旋律、歌詞記住，而且哼唱時，還會神來一筆改歌，被發現蠻有娛樂性的，他演唱兄弟本色《Fly Out》的影片，居然在網路上火了起來，上傳沒幾天要求授權轉載、報導的訊息和電話滾滾來，同時影片也瞬間大破百萬點閱次數，也因為這個改編，《綜藝大熱門》也來敲昺翔通告，也使他知名度開始大躍進，未發片就接到跨年晚會演出的成就解鎖，讓黃昺翔可以一步一步踏實邁向發片之路，他自己笑說：「是天公疼憨人！」

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

推薦閱讀

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

劉亦菲《花木蘭》「黃額頭大紅臉頰」被酸醜！翻歷史嚇到根本「99%還原」

劉亦菲《花木蘭》「黃額頭大紅臉頰」被酸醜！翻歷史嚇到根本「99%還原」

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

GOT7 MARK沉默4天回應：我讓你們失望！JYP硬起來法律對應

GOT7 MARK沉默4天回應：我讓你們失望！JYP硬起來法律對應

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

曾智希宮廟淨身脫光！師父走出來「下體在晃」：要我把他當成男朋友

曾智希宮廟淨身脫光！師父走出來「下體在晃」：要我把他當成男朋友

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

范冰冰被爆賣掉「李晨送的禮物」　價格砍半挨酸：誰會要

范冰冰被爆賣掉「李晨送的禮物」　價格砍半挨酸：誰會要

蘿莉塔慶生穿超辣！「單穿運動內衣」爆出深V雪球　網看呆：滿出來了

蘿莉塔慶生穿超辣！「單穿運動內衣」爆出深V雪球　網看呆：滿出來了

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

KID牽她見習婚禮6個月後...「配偶欄有人了」　熊熊哭哭：我的求婚呢？

KID牽她見習婚禮6個月後...「配偶欄有人了」　熊熊哭哭：我的求婚呢？

快訊／孫盛希半夜哭腫眼！　哽咽宣布「分手7年男友」

快訊／孫盛希半夜哭腫眼！　哽咽宣布「分手7年男友」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

劉亦菲《花木蘭》「黃額頭大紅臉頰」被酸醜！翻歷史嚇到根本「99%還原」

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

GOT7 MARK沉默4天回應：我讓你們失望！JYP硬起來法律對應

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

曾智希宮廟淨身脫光！師父走出來「下體在晃」：要我把他當成男朋友

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

范冰冰被爆賣掉「李晨送的禮物」　價格砍半挨酸：誰會要

蘿莉塔慶生穿超辣！「單穿運動內衣」爆出深V雪球　網看呆：滿出來了

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黃昺翔

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略
  2. 「Selina前夫」喇舌主播現況曝光！3年前緋聞被翻出...額頭狂冒汗
  3. 宋岳庭傳奇人生搬上大銀幕！林書宇執導傳記電影公開徵選
  4. 鄭爽新戲收視率下跌被轟！反擊酸民：我人生不只電視劇　網友傻眼嗆爆
  5. 熊熊皺眉搭小黃...司機幫算命「下車收費2000元」　她傻眼掏錢：當我凱子
  6. 父子共爭影帝！喜翔「贏了很不孝」默默吐心聲：還是想拿獎
  7. 卜學亮為90歲父母「首次」爭取舞台劇演出　袁詠琳怕中文太差拖累劇組
  8. 《101》11位「00後超萌練習生」飛速成長！　實力進步過程超勵志
  9. 野生林宥嘉天文館導覽！　登太空最想「刮鬍子」理由爆笑
  10. Lisa穿超低胸被拍…「解放事業線」辣翻！網一看傻了：OMG

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366