花2.8萬竟臉塗白演「紅心A」！　黃昊翔曝出道前低潮過往

▲黃昺翔闖蕩多時終於推出專輯。（圖／無限美好文創娛樂)

記者盧薇淩／台北報導

創作歌手黃昺翔將於12日發行個人首張創作全專輯《你在幹嘛》，科班出身的他，從國立臺南藝術大學應用音樂學系音樂工程組畢業即北漂，歷經8年的奮鬥努力，終於圓夢推出首張創作專輯。不過好事多磨，發片前也有只演出舞台上撲克牌紅心A的角色，讓當時的他很受挫。



黃昺翔大學畢業後北上工作，從電視台樂隊統籌老師的助理做起，第一次錄影看到大明星哈林、Ella站在旁邊，讓他感覺不可思議。他不停創作累積許多作品，丟到網路上就沒有下文，但有次整理網路不小心刪掉了自己的一首歌，沒想到過幾天收到一則私訊，問他為什麼聽不到這首歌了？他說：「我那時才知道，原來這個世界上，真的會有人來我的頻道、聽我的作品耶！」

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▲黃昺翔花了2.8萬後，竟出演紅心A角色。（圖／無限美好文創娛樂)



不過好事多磨，當黃昺翔向舞台伸出觸角時，也遇到許多挫折，當時他上網找了幾間經紀公司面試，想多接演出工作磨練自己，只是涉世未深的他，花了2.8萬元拍了幾張所謂的model card就回家等消息，幾天後接到公司通知要進棚拍攝廣告，他興高采烈前往梳化，沒想到化妝師在他臉上塗滿白色顏料，他演出的角色是一個看不出自己臉的紅心A撲克牌，當下雖然失落但也賣力完成演出。

經歷了紅心A事件後，昺翔又接獲電話通知，有一部戲劇需要演員，從一早6點等到晚上6點後，突被告知回家放飯，要他晚上8點再來，後來他準時抵達拍攝地五號水門，等到半夜還不見劇組人員到達現場，打電話詢問才知道拍攝取消，當下傻眼，不過倒沒有怨天尤人，偶爾當成茶餘飯後的玩笑講給朋友聽，他持續不懈專心地做音樂，為發行個專而努力不懈。



值得一提的是，黃昺翔對音樂的敏銳性很高，不僅聽一兩遍就可以把旋律、歌詞記住，而且哼唱時，還會神來一筆改歌，被發現蠻有娛樂性的，他演唱兄弟本色《Fly Out》的影片，居然在網路上火了起來，上傳沒幾天要求授權轉載、報導的訊息和電話滾滾來，同時影片也瞬間大破百萬點閱次數，也因為這個改編，《綜藝大熱門》也來敲昺翔通告，也使他知名度開始大躍進，未發片就接到跨年晚會演出的成就解鎖，讓黃昺翔可以一步一步踏實邁向發片之路，他自己笑說：「是天公疼憨人！」