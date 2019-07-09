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專訪／雙子男浪漫寵女友！台版《太陽》陳禕倫「她生日每12小時送禮物」

記者林奕如／專訪

陳禕倫在《最佳利益》飾演殺人嫌疑犯，空白一年回歸戲劇，陪他走過「前十字韌帶斷裂」開刀又感染低潮期，正是師妹女友、同公司長腿辣模鄒寧恩，交往至今甜蜜，雙子座的他，是個十足浪漫男友，在女友生日時，第一分鐘就開始送禮，每過12小時再增加一個禮物，給足驚喜。

▲陳禕倫專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳禕倫帶和女友一起養的愛犬接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

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陳禕倫2017年主演《最好的選擇》男主角，大秀精壯8塊肌，為戲練出「魔鬼筋肉人」，該劇被封為台版《太陽的後裔》，他也承受不少壓力，培訓期間前十字韌帶斷裂，但拍攝在即，他強撐殺青後才開刀，中間還一度感染住院，對於愛運動，一直以來靠身體工作的他，是不小的打擊。

▲陳禕倫專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳禕倫甩前十字韌帶斷裂低潮，在《最佳利益》演出。（圖／記者林敬旻攝）

在低潮時期，陳禕倫和認識8年、同門模特兒鄒寧恩愈走愈近，兩人正式交往，他談到女友藏不住甜密，被問朋友變情人契機，他歪頭一想笑說：「就是自然在一起，可能是她那時候錄綜藝節目受傷，我也是正在養傷，就有很多話聊。」

▲陳禕倫大方認愛甜姐兒鄒寧恩。（圖／翻攝陳禕倫臉書）

▲陳禕倫大方認愛甜姐兒鄒寧恩。（圖／翻攝陳禕倫臉書）

兩人個性十分契合，交往期間，陳禕倫浪漫一面全都展現，「在交往第一個月時，我早上起床衝去花店，請花店包一束花，然後手寫卡片，寫一些想對她說的話，放到她家門口。」對於女友喜好，他也十分掌握，直接放閃：「她很喜歡花，我大概每個月就會送一次花，看到她笑容就很開心。」

▲陳禕倫專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳禕倫是十足浪漫雙子座男友。（圖／記者林敬旻攝）

陳禕倫時刻觀察女友喜歡什麼，特別紀念日時，他特別去找情人餐廳，其中有幾道菜是特別驚喜，「像是裡面放石頭，上面我會事先彩繪，或是寫她最喜歡的卡片給她。」被稱讚雙子座也太浪漫，很對女友胃口，他笑說：「可能剛好星座很合吧！她老大是天秤座，我也只會這一套。」

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陳禕倫, 最好的選擇, 太陽的後裔, 台版太陽, 鄒寧恩, 最佳利益

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