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動力火車救火金秀賢！尤秋興提前暴雷遭罵　顏志琳認有壓力原因曝光

記者孟育民／台北報導

韓星金秀賢近日深陷和已逝女星金賽綸的交往爭議，原定今（30日）來台參加「高雄櫻花季」及見面會活動也緊急喊卡，由於金秀賢原本是今天的壓軸，他取消來台後，當天的演出節目表再次更新，原本在金秀賢之前演出的天團動力火車，加碼演出20分鐘成為壓軸。稍早，兩人接受訪問，尤秋興對於再度成為救火隊表示：「大家互相，你給我多一點，我就多唱一點，因為大家有時候會遇到困難，如果來找我們，大家合作討論，怎麼讓活動比較好，有錢出錢有力出力。」

▲▼動力火車擔任今天櫻花季壓軸嘉賓。（圖／記者孟育民攝）

▲動力火車擔任今天櫻花季壓軸嘉賓。（圖／記者孟育民攝）

不過動力火車變成壓軸演出，尤秋興坦言壓力很大，「被排到最後一個，就是加油、盡力，反正先走的都先走了，如果真的大家都留下來當然很開心，也謝謝大家的支持，相信每個做壓軸會擔心，因為前面表演的人有很多歌迷支持，所以後面的不夠大牌壓不住。」

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▲▼動力火車擔任今天櫻花季壓軸嘉賓。（圖／記者孟育民攝）

▲兩人坦言當壓軸會有壓力。（圖／記者孟育民攝）

另外，先前顏志琳出席活動時，被問到是否會當起金秀賢的「救火車」？就鬆口坦言：「我們有稍微延長一點時間。」至於是否會延長40分鐘的演出？顏志琳回應：「有可能，我聽到的消息是這樣子。」不小心提前暴雷，他今笑說事後有被公司罵，「那天去上了廁， 肚子不太舒服，後來出去大家準備拍照，下去突然有一堆人訪問我，有點嚇到，不知道大家什麼問題，原來是今天這個活動。」

尤秋興當天恰巧不在場，提前買了車票回屏東，「 兩個一起講出來，可能公司不會罵了。」他沒特別安慰顏志琳，還老神在在補槍說：「還好啦，他常常做這樣事情。」
 

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金秀賢, 動力火車, 金賽綸, 櫻花季, 顏志琳, 尤秋興

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