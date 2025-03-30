掃墓前要禁慾！命理師曝清明節4禁忌「衣服也有講究」　建議防身小妙招

記者孟育民／台北報導

清明節快到了，不少人已經在本周就安排掃墓行程，不管什麼時間掃墓，都要留意有些禁忌千萬別犯，以免造成負面影響。神佛訊息解讀專家阿谷老師提醒，掃墓主要有4大禁忌，包括不要穿過鮮豔的衣服、不要在現場拍照嬉鬧等，也建議掃墓當天要帶4種東西在身上護身。





▲阿谷老師分享清明節禁忌。（圖／秦芸殿提供）

每年都會遇到不少人詢問清明節的禁忌，但其實民間有很多傳統說法，但大致上可以記得4大禁忌，包括「孕婦或生病中別參加」、「穿過於鮮豔或暴露的衣服」、「在現場拍照、喧嘩嬉鬧」、「掃墓前一天要禁慾」。

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阿谷老師說，主要是孕婦和生病的人本身氣場比較弱，而掃墓的地方通常人龍混雜，能量磁場比較亂，這時很容易被不好的能量影響，就是俗話說的「煞」到；另外，鮮豔的衣服會讓人感覺有喜慶和慶祝感，但祭祖要保持肅穆莊重，最好穿著黑色或深色，尤其是不要穿「紅色」，紅色有冒犯之意，容易吸引一些不好的東西。

而清明掃墓對很多人來說，也是家族聚在ㄧ起的日子，阿谷老師特別提到，如果是家族要合照，最好結束離開現場後再拍，因為在掃墓的地方拍照，很容易拍到「無形」的東西，照片會吸附無形的能量，對照片中的人和看見照片的人都會有不好的能量影響。

另外，掃墓前一天也建議要禁慾，因為性行為代表「慾望」，慾望就是有「慾念」，容易被慾念掌控，這對祖先和神明比較不敬，所以掃墓前一天盡可能忍耐一下，這也代表對祭祖的敬畏之心和尊重。

至於也有很多人問掃墓當天要帶什麼？阿谷老師建議，掃墓當天身上最好要帶「淨符、芙蓉、抹草、艾草」，這其實就是做結界，植物可以吸附負面能量，淨符可以清理身體。民間習俗會用紅包袋裝淨符，離開墓地後，把芙蓉、抹草、艾草在路途中丟棄，回家後把淨符燒掉，放水裡洗澡，幫助清理和淨化磁場能量。

