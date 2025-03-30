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永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭！　阿部寬、道枝駿佑出手保護

記者張筱涵／綜合報導

日本TBS電視台每一季固定舉辦的《直播感謝祭》活動日前播出，邀請當季主演日劇《Caster》的阿部寬、永野芽郁與道枝駿佑等人登場宣傳。然而，節目中綜藝藝人江頭2:50的脫序行為卻引發眾怒，甚至讓永野芽郁當場嚇得眼眶泛紅、現場一度混亂不堪。

▲▼直播感謝祭,阿部寬,永野芽郁,道枝駿佑,江頭2:50。（圖／翻攝自X）

▲江頭2:50不停對永野芽郁擺出猥褻表情。（圖／翻攝自X）

以裸上身搞笑形象著稱的江頭2:50，當天在節目中不僅不斷對永野芽郁做出猥褻舉止，包括擺出親吻嘴型、吐舌頭，甚至當眾高喊「做我的女人吧！」並朝她靠近。永野芽郁當場驚恐遮臉並連聲喊「好可怕」，最後更嚇得花容失色、躲到阿部寬背後，逃往座席階梯最高的地方。

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▲▼直播感謝祭,阿部寬,永野芽郁,道枝駿佑,江頭2:50。（圖／翻攝自X）▲▼直播感謝祭,阿部寬,永野芽郁,道枝駿佑,江頭2:50。（圖／翻攝自X）▲▼直播感謝祭,阿部寬,永野芽郁,道枝駿佑,江頭2:50。（圖／翻攝自X）

▲江頭2:50不只做出噁心表情，更追向永野芽郁，可見阿部寬、道枝駿佑都出手保護。（圖／翻攝自X）

混亂當下，藤岡靛與中島颯太立刻上前拉住江頭2:50試圖制止，而「浪花男子」成員道枝駿佑更緊急跳下階梯阻擋江頭靠近永野。現場來賓紛紛大喊「很危險」、「不要這樣」，主持人今田耕司與工作人員隨即出手抱住江頭2:50，後者則雙手舉高聲稱「我沒有碰到」，但還是持續對永野芽郁擺出可怕的表情。

▲▼直播感謝祭,阿部寬,永野芽郁,道枝駿佑,江頭2:50。（圖／翻攝自X）▲▼直播感謝祭,阿部寬,永野芽郁,道枝駿佑,江頭2:50。（圖／翻攝自X）

▲永野芽郁嚇得眼眶泛紅且不願再看江頭2:50。（圖／翻攝自X）

眼見江頭2:50被抓住，永野芽郁才緩步從階梯走下並回到座位，中途還被拍到拭淚、遮臉不願再看向江頭2:50，情緒明顯受到影響。此段畫面在節目播出後迅速在社群平台引發網友憤怒，批評江頭行為「這是性騷擾」、「完全越界」、「那些說這只是節目效果的人真的太過分了，這是很可怕也很糟糕的行為」。

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直播感謝祭, 阿部寬, 永野芽郁, 道枝駿佑, 江頭2:50

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