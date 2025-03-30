金秀賢「獵豔女星手法」被挖！爆偷吃大咖女星　嗆D社是共犯：幫她隱瞞

記者田暐瑋／綜合報導

金秀賢近日深陷爭議，接連遭到已故演員金賽綸及雪莉的遺屬控訴，要求對其行為作出交代。韓國YT頻道《橫豎研究所》29日再度爆料，金秀賢在娛樂圈內被冠以「女演員殺手」的稱號，並揭露獵豔手法，甚至還大膽PO出IU、雪莉、秀智、安昭熙等女星的照片，連韓國知名狗仔媒體《Dispatch》（D社）都被扯進來。

▲《橫豎研究所》直播封面出現4位女星。（圖／YouTube／橫豎研究所)

YT頻道《橫豎研究所》主播金世義指出，自從開始揭露金秀賢的真面目後，收到多方消息，包括某娛樂公司代表的爆料。該代表聲稱，金秀賢曾在與金賽綸交往期間，試圖追求一位知名女星，並以「紙條搭訕」的方式留下聯絡方式，雖然未透露該女星的姓名，但暗示這位女星是「大家都認識的人」，目前仍活躍於演藝圈，並與另一位知名男星交往。

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此外，《橫豎研究所》製作的直播預告圖將IU、雪莉、安昭熙及秀智等4位女星和金秀賢拼湊在一起，而這4人都曾演出過金秀賢的電影《Real》，因而引發討論。不只如此，金世義在直播中更直接點名D社，質疑：「消息這麼多，D社不可能完全不知情。」暗指D社早已掌握相關證據，但因某些原因選擇隱瞞，甚至可能與金秀賢有利益關係。

▲金秀賢陷入與未成年交往的疑雲。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）