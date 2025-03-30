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林采緹「濕身解放比基尼」　美胸炸出網暈：太辣了！

記者王靖淳／綜合報導

女星林采緹儘管工作忙碌，仍不時會透過社群與粉絲分享生活點滴，最近她就在IG曬出一系列去年去峇里島的比基尼照，貼文一出，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「太辣了。」

▲▼林采緹。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

▲▼林采緹分享峇里島辣照。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

▲▼林采緹。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

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照片中，林采緹身穿一件淺色比基尼，搭配藍色細肩帶，她站在泳池中，一頭濕髮自然披散在肩膀上，大方展現傲人上圍。在其他照片中，林采緹臉上戴著一副白色的太陽眼鏡，她坐在一個吊床上，分別擺出不同姿勢，並對鏡頭露出燦笑，一系列辣照曝光後，立即掀起網友暴動留言，「女神」、「好正」、「很美」、「超讚的」、「真的好漂亮。」

▲▼林采緹。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

▲▼林采緹會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

▲▼林采緹。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

值得一提的是，林采緹在文中分享她對峇里島的懷念，並透露這些是去年旅行時的未公開照片，「看著相簿想念峇里島了，去年的照片竟然還有很多還沒放上。」她表示，這組照片是在峇里島烏布一個知名的日間俱樂部拍的，並透露這個地點以周圍壯觀的梯田景觀聞名，「人很多建議一定要早上去！才能更感受到悠靜的大自然。」

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