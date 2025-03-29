車銀優遭捲金賽綸風波！　他點名要說法：經紀人是金秀賢的獵犬

記者蔡宜芳／綜合報導

已故女星金賽綸與男星金秀賢的戀情引發極大風波，事件延燒至今三周，牽扯範圍越來越廣。而負責替遺屬發聲的YouTube頻道《橫豎研究所》，29日又突然點名車銀優未現身金賽綸的靈堂，並指出其經紀人是「金秀賢的獵犬」。

▲金賽綸和金秀賢的戀情風波越演越烈。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae、soohyun_k216）

《橫豎研究所》主播金世義提到，金賽綸過去曾與車銀優同樣隸屬經紀公司Fantagio，兩人雖然相差3歲，但交情不錯，另一方面，女方與車銀優已故的隊友文彬更是相當親近的朋友。金世義指出，金賽綸生前寫給文彬的信中，還有提到ASTRO的成員們，但車銀優卻沒有去參加金賽綸的葬禮。

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▲車銀優被金世義點名。（圖／翻攝自Instagram／eunwo.o_c）

金世義特別點名車銀優的經紀人，表示「車銀優的經紀人正在扮演金秀賢的獵犬角色」。金世義透露，該經紀人在金秀賢事件爆發後，聯絡金賽綸的遺屬說「不要再跟金世義見面了，我們會幫你們找好的媒體公司」，而那間所謂的「好媒體」即是曾讓金賽綸更加陷入困難處境的《Dispatch》。

金世義還指出，金賽綸當時曾被爆出打德州撲克的照片，挨罵「沒反省」，「我看那張照片，是誰拍的呢？很有可能是和金賽綸小姐非常親近的人拍的。那個幫忙牽線給《Dispatch》的，就是車銀優的經紀人。」對此，車銀優方則暫未做出回應。