祖雄偷買車送老婆！　佳娜開車門「驚見本人照片」傻眼：在開玩笑嗎

記者蔡宜芳／綜合報導

馬來西亞男星祖雄來台發展13年，2023年宣布和烏克蘭女星佳娜結婚，夫妻倆育有一個女兒「內內」。他30日上傳YouTube頻道，分享自己偷偷買車給老婆當禮物的過程，引來不少網友讚賞。

▲祖雄送車給佳娜。（圖／翻攝自Facebook／Hero Tai 祖雄）

祖雄提到，自己和佳娜交往四年來，大多都是搭乘公車或捷運，但因為現在有了女兒，希望能帶孩子出門玩，未來也想親自接送小孩，因此他決定買車，並掛到老婆的名下。他也在這之前，藉機帶佳娜去看車，並假裝說「新車太貴，看中古車好了」，但心中其實早已決定要送老婆一輛全新的車。

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▲祖雄還特別訂製有佳娜照片的壓克力名牌貼在車裡。（圖／翻攝自YouTube／佳娜祖雄“蒳家人” TT FAMILY）

到交車當日，祖雄先在車子的副駕駛座貼上「老婆大人專用車」，並假借要讓佳娜試乘的名義，讓對方自己打開車門發現驚喜。只見佳娜尖叫了聲，直問「這是什麼意思」、「為什麼有我的照片」、「在開玩笑嗎」，完全沒有料到祖雄已經買下了車。

對於祖雄偷偷買車當禮物的驚喜，佳娜笑說自己不只是驚喜，而是直接傻眼。她也幽默表示，因為副駕駛座上貼有自己的照片，所以祖雄不能用來載小三。

▲▼佳娜收到禮物相當驚喜。（圖／翻攝自YouTube／佳娜祖雄“蒳家人” TT FAMILY）