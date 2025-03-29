獨／權樂告別式「百位好友送別」凱莉哭紅眼　博恩不捨：滿痛苦的

記者蕭采薇／台北報導

單口喜劇演員權樂（本名：李祖樂），17日證實離世，享年32歲。他原定15日舉辦專場演出，但當天突然失聯，隨後就傳出噩耗。權樂告別式29日上午在台北市懷愛館（二殯）舉行，包括博恩、呱吉、凱莉和壯壯等喜劇演員，都現身送權樂最後一程。

▲喜劇演員權樂15日突然缺席專場演出，17日證實離世，享年32歲。（圖／翻攝自Instagram／jackydlee110022）

年輕又好人緣的權樂突然離世，令人相當不捨，告別式現場有約百名親友相送。家人在告別式的VCR中表示，權樂從小就是大家的開心果，卻沒曾想人生在正要開始時就結束，最後以「感謝你的陪伴，祝旅途愉快」感性向他道別。

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▲博恩出席權樂告別式，神色哀戚。（圖／記者黃克翔攝）

博恩一早便現身告別式現場，他向《ETtoday星光雲》表示，「那時候大家在群組裡知道他（權樂）演出沒有出現，就已經開始緊張了。」博恩透露，好友們面對權樂突然離世，都各自經歷悲傷五階段，只是每個人的階段不太一樣，「有些人滿憤怒的，有些人還是沒辦法接受，整個過程都滿痛苦的。」

▲凱莉步出權樂告別式現場時，仍然紅著眼眶。（圖／記者黃克翔攝）

除了博恩外，包括呱吉、凱莉和壯壯等人，都現身送權樂最後一程。凱莉步出告別式現場時，仍紅著眼眶不斷拭淚，壯壯則是安慰著一旁淚流不止的友人，現場氣氛哀戚。

▲呱吉出席權樂告別式。（圖／記者黃克翔攝）

權樂原本將在本月15日舉辦個人第二場專場「腦洞大開」的首演，然而他本人當天卻莫名缺席了演出。據現場網友分享，主持人一個人撐了2個小時，且沒有人聯絡得到權樂本人。17日主辦單位「卡米地喜劇俱樂部」證實權樂離世的噩耗，並宣布演出將全面退票。權樂除了是喜劇演員外，生前也曾參與電影，演出《周處除三害》中的邪教信徒。

▲權樂告別式29日上午在台北市懷愛館（二殯）舉行。（圖／記者黃克翔攝）