秀智拍金秀賢電影被騙！「事先不知劇本內容」　到片場傻眼：沒說要這樣

記者田暐瑋／綜合報導

金秀賢近日深陷爭議，接連遭到已故演員金賽綸及雪莉的遺屬控訴，要求對其行為作出交代。隨著電影《Real》的強迫床戲爭議浮出水面，秀智當初受邀客串電影的辣妹刺青師角色，扮相突破以往的乖乖女形象，卻只出現5秒，更令外界質疑：「選角的標準到底是什麼？」

▲秀智事前不知金秀賢電影劇本。（圖／翻攝自IG）



金秀賢2017年採訪中提到邀請多位大咖女星客串的原委，「向演員們提議客串出演時並不感到負擔，我詳細地向他們說明，試圖輕鬆地提出邀請，我邀請了日期合適或有空的朋友們。」他解釋道：「雖然很多人都辛苦了，但特別是秀智吃了很多苦。當時我非常輕鬆地問秀智『如果有時間的話，可以來客串嗎？』，她很爽快地答應了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

金秀賢和秀智曾合作電視劇《Dream High》結下緣分，秀智的拍攝是在大田的片場進行，在拍攝開始前6個小時就到場進行紋身化妝，「秀智拍完後對我說』當初可沒說會這樣（畫刺青妝6小時）』，讓我感到很抱歉，只能不斷對她說謝謝。」

▲秀智飾演刺青師。（圖／翻攝自IG）



在《Real》中，秀智作為賭場組織老大張泰英的紋身師驚喜登場，片中全身紋滿紋身，叼著香菸，為金秀賢進行紋身展現了大膽的演技，但該場景僅被剪輯到剩下5秒。除了秀智外，還有IU、Wonder Girls出身的安昭熙等多位女性藝人以無台詞的形式登場，或出現在與角色概念不符的場景中，引發了爭議。