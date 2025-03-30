ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

秀智拍金秀賢電影被騙！「事先不知劇本內容」　到片場傻眼：沒說要這樣

記者田暐瑋／綜合報導

金秀賢近日深陷爭議，接連遭到已故演員金賽綸及雪莉的遺屬控訴，要求對其行為作出交代。隨著電影《Real》的強迫床戲爭議浮出水面，秀智當初受邀客串電影的辣妹刺青師角色，扮相突破以往的乖乖女形象，卻只出現5秒，更令外界質疑：「選角的標準到底是什麼？」

▲秀智事前不知金秀賢電影劇本。（圖／翻攝自IG）

▲秀智事前不知金秀賢電影劇本。（圖／翻攝自IG）

金秀賢2017年採訪中提到邀請多位大咖女星客串的原委，「向演員們提議客串出演時並不感到負擔，我詳細地向他們說明，試圖輕鬆地提出邀請，我邀請了日期合適或有空的朋友們。」他解釋道：「雖然很多人都辛苦了，但特別是秀智吃了很多苦。當時我非常輕鬆地問秀智『如果有時間的話，可以來客串嗎？』，她很爽快地答應了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

金秀賢和秀智曾合作電視劇《Dream High》結下緣分，秀智的拍攝是在大田的片場進行，在拍攝開始前6個小時就到場進行紋身化妝，「秀智拍完後對我說』當初可沒說會這樣（畫刺青妝6小時）』，讓我感到很抱歉，只能不斷對她說謝謝。」

▲秀智事前不知金秀賢電影劇本。（圖／翻攝自IG）

▲秀智飾演刺青師。（圖／翻攝自IG）

在《Real》中，秀智作為賭場組織老大張泰英的紋身師驚喜登場，片中全身紋滿紋身，叼著香菸，為金秀賢進行紋身展現了大膽的演技，但該場景僅被剪輯到剩下5秒。除了秀智外，還有IU、Wonder Girls出身的安昭熙等多位女性藝人以無台詞的形式登場，或出現在與角色概念不符的場景中，引發了爭議。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

推薦閱讀

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭！　阿部寬、道枝駿佑出手保護

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭！　阿部寬、道枝駿佑出手保護

韓娛圈大型醜聞！臨演「遭12人性侵+性騷」輕生亡　母出面抗議反被告

韓娛圈大型醜聞！臨演「遭12人性侵+性騷」輕生亡　母出面抗議反被告

獨／權樂告別式「百位好友送別」凱莉哭紅眼　博恩不捨：滿痛苦的

獨／權樂告別式「百位好友送別」凱莉哭紅眼　博恩不捨：滿痛苦的

車銀優遭捲金賽綸風波！　他點名要說法：經紀人是金秀賢的獵犬

車銀優遭捲金賽綸風波！　他點名要說法：經紀人是金秀賢的獵犬

快訊／田馥甄驚喜宣布開唱「場地比大巨蛋還大」！　連唱10場全實名抽選

快訊／田馥甄驚喜宣布開唱「場地比大巨蛋還大」！　連唱10場全實名抽選

YTR這群人尼克「公開妹妹真實身世」　老婆反應全被拍

YTR這群人尼克「公開妹妹真實身世」　老婆反應全被拍

直擊／李雅英高雄脫了！　趴地熱舞「上演火辣濕身秀」全場嗨翻

直擊／李雅英高雄脫了！　趴地熱舞「上演火辣濕身秀」全場嗨翻

金秀賢「獵豔女星手法」被挖！爆偷吃大咖女星　嗆D社是共犯：幫她隱瞞

金秀賢「獵豔女星手法」被挖！爆偷吃大咖女星　嗆D社是共犯：幫她隱瞞

台AV女優「日本正式出道」　胎尼公開番號羞喊：多多指教

台AV女優「日本正式出道」　胎尼公開番號羞喊：多多指教

愛妻流產…阿虎坦承「不敢碰彼此」　憶住院期淚崩：不是每人都能承受

愛妻流產…阿虎坦承「不敢碰彼此」　憶住院期淚崩：不是每人都能承受

秀智拍金秀賢電影被騙！「事先不知劇本內容」　到片場傻眼：沒說要這樣

秀智拍金秀賢電影被騙！「事先不知劇本內容」　到片場傻眼：沒說要這樣

快訊／五月天公布大巨蛋「連唱8場」時間曝光！　破最多場紀錄超狂

快訊／五月天公布大巨蛋「連唱8場」時間曝光！　破最多場紀錄超狂

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭！　阿部寬、道枝駿佑出手保護

韓娛圈大型醜聞！臨演「遭12人性侵+性騷」輕生亡　母出面抗議反被告

獨／權樂告別式「百位好友送別」凱莉哭紅眼　博恩不捨：滿痛苦的

車銀優遭捲金賽綸風波！　他點名要說法：經紀人是金秀賢的獵犬

快訊／田馥甄驚喜宣布開唱「場地比大巨蛋還大」！　連唱10場全實名抽選

YTR這群人尼克「公開妹妹真實身世」　老婆反應全被拍

直擊／李雅英高雄脫了！　趴地熱舞「上演火辣濕身秀」全場嗨翻

金秀賢「獵豔女星手法」被挖！爆偷吃大咖女星　嗆D社是共犯：幫她隱瞞

台AV女優「日本正式出道」　胎尼公開番號羞喊：多多指教

愛妻流產…阿虎坦承「不敢碰彼此」　憶住院期淚崩：不是每人都能承受

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金秀賢, 金賽綸, 秀智

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 女星深夜接恐嚇電話「不還錢就出事」　急發文求助：欺負我沒老公？
  2. 直擊／金秀賢取消來台「粉絲哭了」！　場外做1事聲援力挺：沒辦法相信
  3. 林志穎比讚合照陳傑憲　朝聖中職開幕戰：帥到沒極限
  4. Energy重返大巨蛋！　挑戰「150人2400蹲」畫面超震撼
  5. 秀智拍金秀賢電影被騙！「事先不知劇本內容」　到片場傻眼：沒說要這樣
  6. 狗沒牽繩又咬傷人！YTR卡特牽狗散步「遭牧羊犬攻擊濺血」　愛犬滿身傷
  7. 蕭敬騰、Summer結婚1年多太甜❤️　「沒上夫妻真人秀節目」原因曝
  8. 快訊／五月天公布大巨蛋「連唱8場」時間曝光！　破最多場紀錄超狂
  9. 蕭敬騰開唱「焦慮3個月」最怕1事　不讓老婆Summer知道...原因超甜蜜
  10. 茄子蛋阿斌首部台劇角色悲情！　超狂卡司「白色恐怖影集」要播了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366