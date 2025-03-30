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Ryu小三女畫家「被扶正再放閃」　甜曬燦笑嘟嘴照：你最可愛

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber夫婦檔Ryu、Yuma去年爆出婚內雙出軌，對象分別為大陸女畫家及另名YouTuber Tommy，今年1月兩人拍片正式宣布夫妻離婚，消息曝光後各自感情動向備受關注，如今女畫家也多次透過社群PO出與Ryu的合照放閃，今（30）日更在Threads公開8張Ryu獨照，向對方甜蜜告白，貼文一出再度掀起討論。

▲▼女畫家放閃Ryu。（圖／翻攝自Instagram）

▲▼女畫家曬私照放閃Ryu。（圖／翻攝自Threads）

▲▼女畫家放閃Ryu。（圖／翻攝自Instagram）

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透過女畫家公開的照片可見到，Ryu在不同場景展現各種表情及動作，有燦笑、有沉思、有驚訝，甚至還用手輕觸嘴唇，對鏡頭露出俏皮嘟嘴的表情，讓女畫家忍不住在文中害羞表示：「你最可愛的樣子在我的相冊裡。」一系列的照片曝光後，立即掀起兩派網友留言討論，「支持你們」、「要被閃瞎了」、「日常發瘋是吧」、「他最可愛的樣子在yuma相冊裡。」

▲▼女畫家放閃Ryu。（圖／翻攝自Instagram）

▲▼女畫家公開Ryu親密照。（圖／翻攝自Instagram）

▲▼女畫家放閃Ryu。（圖／翻攝自Instagram）

事實上，女畫家在日本讀碩士班，去年透過朋友介紹才認識當時在經歷老婆Yuma背叛的Ryu，日前女方拿到碩士學位，開心在IG發文曬照秀出學位證書，甚至還罕見地公開與Ryu甜蜜貼臉、親吻的合照，寫下「謝謝你陪我畢業。」如今透過Threads秀出一系列男方私下生活照，再度引發熱議。面對有網友吐槽，女畫家也現身留言反擊對方：「你是活得多麼不幸，才會用這種方式找存在感？」

▲▼網友留言

▲▼網友留言，女畫家反擊。（圖／翻攝自Threads）

▲▼網友留言

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