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「樂天韓援三本柱」首合體破局！ 河智媛身體出狀況　虛弱模樣惹心疼

記者孟育民／台北報導

中職樂天桃猿球團今（30日）在樂天桃園棒球場進行主場開幕戰，無奈因雨延賽，讓首度合體亮相的「樂天韓援三本柱」直呼可惜。台灣天氣變化多端，河智媛不僅感冒還因花粉症過敏，採訪時不停打噴嚏，顯得有些虛弱，她自嘲道：「跟我想帶給大家的形象有很大的落差，這次反而帶給大家病人的魅力。」笑稱自己多了病嬌感。

▲▼河智媛受訪時明顯病識感 。（圖／樂天桃猿提供）

▲河智媛（左）受訪時明顯病識感 。（圖／樂天桃猿提供）

談到身體狀況，河智媛坦言因鼻子過敏流鼻水且輕微發燒，「一開始來的時候，看天氣只有15、20度所以只帶短袖來，記得第一次來的時候天氣很熱，但沒想到這次變那麼冷，我下次會帶羽絨衣來。」

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樂天應援曲多達150首，三人加緊練習舞蹈，河智媛表示：「這也讓我們有更多練習時間，我們會準備得更好，展現在球迷面前。」前晚錄影後又練舞到深夜，三人雖疲憊，仍大讚宵夜雞排美味。記者笑問球迷可能狂送雞排，河智媛幽默回應：「我會努力的把雞排扛回去的。」

雖然這次「樂天韓援三本柱」合體因雨泡湯，但粉絲別失望，三人將在4月18日樂天桃猿主場強勢回歸，當天是上班族主題日，屆時河智媛、廉世彬、禹洙漢將換上OL裝扮，首度三人上演性感熱舞，和球迷們一起開心「上班」！

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