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快訊／田馥甄驚喜宣布開唱「場地比大巨蛋還大」！　連唱10場全實名抽選

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后田馥甄今歡慶42歲生日，她年初才鬆口今年將有開唱計劃，且應是小型演唱會，日前又在社群暗示，帶著大家「一二三」一起勘景，只見有古城、鹽田、夜景等不同自然人文景觀，吊足粉絲胃口，何樂音樂社群更有著長達15個數字密碼，終於在今天正式解答，宣布田馥甄「田調」Live in Life 野地小巡演將於5月起跑。

▲▼田馥甄宣布「田調」Live in Life 野地小巡演將於5月起跑。（圖／何樂音樂提供）

▲田馥甄將在南投埔里虎嘯山嵐飛行場開唱。（圖／何樂音樂提供）

田馥甄「田調」Live in Life 野地小巡演，首站將從5月17、18日台南井仔腳瓦盤鹽田起跑，第二站5月24、25日在南投埔里虎嘯山嵐飛行場、第三站6月7、8日在新北萬里熱氣流飛行場、第四站6月21、22日在高雄衛武營戶外劇場、第五站6月28、29日在屏東恆春聯福磚窯。

每一站依據當地地理環境、氣候天色等因素，而有不同開演時間，屆時量身打造不同的觀賞方式與開唱時間、票價內容、前往所需交通形式，相關入場細節請鎖定官方社群資訊發佈，共2萬張門票將從4月8日中午12點至4月11日下午1點開放「實名制登記抽選」。

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▲▼田馥甄宣布「田調」Live in Life 野地小巡演將於5月起跑。（圖／何樂音樂提供）

▲田馥甄將在高雄衛武營廣場開唱。（圖／何樂音樂提供）

有別於站上各大指標性場館，這些場地事實上比大巨蛋還大，以山海天地為景，製作團隊以田調精神從南到北上山下海，探訪秘境找尋美景，最後才嚴選出這五個場地，田馥甄形容：「單純浪漫的初衷，起心想邀喜歡的人，一起做喜歡的事，身處絕景，我唱你聽。落入現實的執行面，才發現方方面面都是絕境。」更不忘自嘲：「看著鏡中的自己，彷彿看到了拿石頭砸自己腳的王者。」但如今所有場地拍板定案，這次演出勢在必行，她充滿感激：「甄心感謝田調團隊沒有放棄，依然陪我負重勇敢前行。」

▲▼田馥甄宣布「田調」Live in Life 野地小巡演將於5月起跑。（圖／何樂音樂提供）

▲田馥甄將在屏東恆春聯福磚窯開唱。（圖／何樂音樂提供）

田馥甄不忘先打預防針：「如果你也願意，想邀請你一起和我來場沈浸式體驗，這非典型的演出，舟車勞頓，上山下海。可能風調雨順，皆大歡喜；也可能風吹日曬雨淋，留下一生難忘的回憶。」至於是否怕任何氣候、環境的考驗？她顯然做好十足準備：「無論如何，這都是大自然和你們的愛，帶給我的恩賜。」購票洽遠大售票系統。

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