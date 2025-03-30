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愛妻流產…阿虎坦承「不敢碰彼此」　憶住院期淚崩：不是每人都能承受

記者張筱涵／綜合報導

阿虎日前登上節目《單身行不行》，罕見談及自己與愛妻共同經歷流產之痛後的心路歷程，並透露兩人即將啟程度蜜月，希望以嶄新心情迎接未來。他坦言，經歷痛苦後，夫妻間一度因陰影產生疏離，但如今已重拾感情，彼此也學會用愛和成長面對傷痕。

▲▼阿虎。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）▲▼阿虎。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲阿虎談夫妻走出喪子之痛的過程。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

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阿虎感性表示：「之前真的相敬如賓，妳避我、我避妳，能不接觸就不接觸。每次交作業（行房）時都會想到那段痛苦經歷，興致全無。但現在我們可以面對了，決定去補上遺憾的蜜月，希望用這份喜事來圓滿婚姻，現在很期待。」

此外，他也透露一段特別的心境轉折，原本家中擺放著自己先買好和來自各方贈送的嬰兒用品，每次看到仍感到難過，「一開始真的想丟掉，但那兩個字太沉重，像是丟掉我們的感情，我做不到。」後來在友人建議下，他將這些物品捐贈出去，「我們選擇祝福別人，自己也能重新期待下一次的希望。」

談及婚姻帶來的轉變，阿虎表示婚姻讓他從男孩變男人，「過去那種不成熟的想法、對未來沒有規劃的生活都不見了，因為今天有一個人這麼辛苦陪著我，我要好好照顧她。」他也感謝妻子為他承擔債務，「有時候會問她『妳值得嗎？』她就笑說『可能上輩子踢到你的骨灰罈』，我感覺到她還是滿快樂的，現在感覺有回到熱戀的感覺。」

節目最後，阿虎也分享一段讓他「哭著覺得自己帥」的甜蜜回憶：「她以前從不幫我拍照，說拍得都很醜。但在婦產科住院期間，我們都很累，我就背對她睡在會客的沙發上，起床後我看到手機限動有老婆PO我睡覺背影的照片，我就問她原因，她就說因為她覺得很帥（哭出來），我就覺得很感動，這是第一次，我聽她這樣講我再回想這段經歷，我真的覺得自己很帥，因為不是每個人都可以承受這一切。」

▲▼阿虎。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）▲▼阿虎。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲阿虎回憶妻子住院期間忍不住哭出來。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

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