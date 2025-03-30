大書突認焦慮症「跑心理諮商半年」　出軌離職Dcard近況曝

記者王靖淳／綜合報導

「Dcard Video」前團隊成員大書去年遭前妻爆料婚內出軌，對象是公司裡的正妹新人，消息曝光後引發外界討論及關注，他在同年10月自請離職，並在頻道上傳道歉影片向前妻道歉。最近到東京旅遊的他，今（30）日透過IG寫下長文，分享近期的心聲，同時也透露這半年做了心理諮商。

▲大書曾是Dcard Video前成員。（圖／翻攝自Instagram／shuyi1117）

大書表示最近專注在日常與創作上，有好好吃飯、工作、生活，並對陪伴在他身旁的人表達感謝。自認個性內向的他坦言，自己還是需要有人跟他說說話，並透露這半年來和他說最多話的人是心理諮商的陳老師。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到心理諮商，大書坦言過去抱持懷疑態度，儘管焦慮症的情況較嚴重時，他也會靠吃藥 運動來面對，如今他決定好好正視自己的問題，「改變的第一步，就是自己得先做出改變，這些日子以來，透過諮商認識了自己很多。」

▲大書發文分享近況。（圖／翻攝自Instagram／shuyi1117）

大書認為，很多無法理解的自己背後，其實都有一份解答，他也明白要繼續前進，每步都有它該承擔的重量，不過他也坦言，起初覺得諮商對他的幫助不大，但經過一段時間後他發現更多沒思考過的面向，「而這些累積下來的對話，對我接下來的路，非常重要。」

【大書IG全文】

一不小心打太長了

久違的東京 我一直都好喜歡東京鐵塔

好久沒有旅行了

好懷念紅白相間

擁有獨特美感的東京鐵塔

最近的我

好好的吃飯

好好的工作

好好的生活

這次則是好好的旅行

最近專注在日常與創作上

真的很感謝陪伴在身邊的人

雖然我是I人 但還是需要人說說話

不過最近和我說最多話的 還有一位

就是這半年來幫助我心理諮商的陳老師

以前我不太相信心理諮商

就算以前焦慮症狀比較嚴重時

也是倚靠吃藥 運動為主

但這次想好好的去面對自己

改變的第一步 就是自己得先做出改變

這些日子以來

透過諮商認識了自己很多

很多無法理解的自己背後

其實都有一份解答

同時明白 要繼續前進

每一步有該承擔的重量

在博音 Podcast裡聽過一句話

「心理諮商」是唯一以你為主的溝通方式

我認為這句話說得對極了

我確實很久沒有

好好的放開自己說說話了

很感謝陳老師引領我理解自己

一開始諮商也覺得幫助不大

但持續進行了一定的時間後

看到了更多沒思考到的面相

而這些累積下來的對話

對我接下來的路 非常重要

當然我也沒有要替效果背書

畢竟我從學生時期就不太會背書

但如果有需要的大家

政府有補助15-45歲免費三次心理諮商

(雖然可能非常不夠，但確實能夠在認識自己上提供幫助)

這段旅行對我來說

差別不只是台式 日式拉麵而已

也是一班自己駕駛的轉乘飛機

慢慢地 飛過雲後的風景