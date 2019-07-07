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MOMOLAND開唱「驚見台下男粉DIY現場」　卻被罵：是妳們穿太少！

記者張筱涵／綜合報導

韓團MOMOLAND（모모랜드）日前展開巡迴見面會，當地時間6月30日舉辦墨西哥場，雖然她們全程因為粉絲熱情尖叫和呼應很開心，但台下粉絲卻相當心疼和氣憤，因為有墨西哥粉絲以西班牙語喊著各種不雅字句，甚至還有男粉絲在台下自慰。

▲MOMOLAND正在進行巡迴見面會。（圖／翻攝自推特／MMLD_Official）

▲MOMOLAND正在進行巡迴見面會。（圖／翻攝自推特／MMLD_Official）

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MOMOLAND圓滿結束墨西哥見面會後在推特傳合照：「尖叫吧～在墨西哥舉辦的MOMOLAND見面會順利結束了！托Merry（官方粉絲名）的福MOMOLAND總是可以一直笑著，大家都知道的吧？」同時曝光了當天和粉絲的合照、白色性感連身洋裝和俏皮的T-Shirt配牛仔短褲照。

▲MOMOLAND正在進行巡迴見面會。（圖／翻攝自推特／MMLD_Official）

▲MOMOLAND正在進行巡迴見面會。（圖／翻攝自推特／MMLD_Official）

▲MOMOLAND圓滿結束墨西哥見面會。（圖／翻攝自推特／MMLD_Official）

對MOMOLAND來說度過了愉快的時間，但部分在台下的粉絲卻氣了整場，在推特上抗議聽到很多人吹著口哨喊些情色話語，即使台上偶像聽不懂，其他粉絲都聽得一清二楚且感到很不舒服。不只如此還有男粉絲在台下自慰，導致在前方的女粉絲被沾到精液感到極度不適，慶幸的是他很快就被警方逮捕，受害者也沒有受到進一步的傷害。

消息傳開後不只當天有在現場的人生氣，未到場的其他國家粉絲看了文章都相當氣憤，怎料卻有人說「誰叫她們穿那麼性感」，讓其他粉絲直呼實在是太過分了，因此在推特上發起「RespectMomoland」的話題活動，就是希望可以不要再有一樣的事情發生。

▲粉絲抱怨MOMOLAND見面會中發生的事情。（圖／翻攝自推特）

▲粉絲抱怨MOMOLAND見面會中發生的事情。（圖／翻攝自推特）

▲粉絲抱怨MOMOLAND見面會中發生的事情。（圖／翻攝自推特）

▲粉絲抱怨MOMOLAND見面會中發生的事情。（圖／翻攝自推特）

▲粉絲發起RespectMomoland話題活動。（圖／翻攝自推特）

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