T.O.P今退伍首現身！　素顏近照曝光「嘴角有傷」

記者謝艾婷／綜合報導

南韓大勢男團BIGBANG成員T.O.P於2017年入伍，陷入一連串風波後，相關單位也發表懲戒，因此他在年初被分配到首爾龍山區政府，以「社會服務要員」身分完成剩下的兵役。而2年過去，他也完成了兵役，於6日退伍。

▲T.O.P退伍，嘴角出現傷口。（圖／CFP）

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而照片中，可以看見素顏現身的他嘴角出現傷口，令網友懷疑他是否過於疲憊，而6日他也在龍山區政府工藝館結束工作後退伍，同時經紀公司也回應：「T.O.P會安靜地回家，不會特別發表感言。」據悉，現場也有大批粉絲及媒體在等待他退伍。

而他所服役的廳區曾經透露，T.O.P原定於8月初退伍，但由於2018年起實施的兵役服務期限縮短規定，兵期縮短了27天左右，於7月8日退伍，但他服務的龍山工藝館週六是正常上班，週一休息，因此他提前2天退伍。此外，分別於去年2月及3月入伍的BIGBANG成員，G-Dragon、太陽及大聲，分別預定於今年10月及11月退伍，今年預計全員退伍的BIGBANG也讓粉絲們紛紛期待是否會在2019年底前回歸。

▲T.O.P。（圖／翻攝自Insagram／choi_seung_hyun_tttop）

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