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快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！　宋慧喬離開「全都是我和兒子不好」

記者張筱涵／綜合報導

宋仲基爸爸3日傳出因為兒子和宋慧喬離婚打擊太大，將自己關在家中且拒絕所有人關心失聯，好在6日時終於有他的消息，簡訊內容都是責怪自己和兒子「全都是我和仲基不好」，喜愛媳婦的心情表露無遺。

▲宋仲基、宋慧喬。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

▲宋仲基爸爸6日終於有了消息。（圖／翻攝自宋慧喬IG） 

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宋仲基爸爸3日失聯後，終於在5日主動傳給朋友簡訊說：「突然宣布了（兒子離婚）不好的消息真的很抱歉，全都是我和仲基不好，我們會誠信地替這件事情劃上句點，還請大家鞭策和關心，希望大家都過得健健康康、快快樂樂的。」

宋慧喬入門後一直對她疼愛有加，也因此在宋仲基宣布離婚時，宋仲基爸爸的反應也跟著受到外界關注，宋爸的朋友向媒體表示：「在離婚登報前一天有和宋爸一起喝酒，當天對方不只話變得很少、喝得也比平常多，讓我很擔心。」日前傳出的失聯消息也跟著朋友收到的簡訊消息水落石出，宋爸6日親自透露會一直聯絡不上是因為去動了白內障手術，住院期間要講電話比較困難。

另外，宋仲基爸爸出面說「都是我和仲基不好」，這也讓過去南韓節目《深夜正式演藝》播出內容受到矚目，5月就有宋宋夫妻婚姻破裂的傳言，一名與雙宋熟識的匿名人士透露，宋慧喬幾乎沒有出席夫家及夫家親友的婚喪喜慶等大事，當親戚問到宋慧喬去哪時，宋仲基卻是露出尷尬表情，也讓親友滿腹疑問。

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