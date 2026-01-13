ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
宋仲基「香菜照」釣出蔡英文！
3個心態練習養成「幸運體質」
2026年追星行事曆（不斷更新）
鬼塚虎爆歧視！賈永婕親自巡櫃處理　當事移工：以後能開心逛101了

▲台北101近日傳出疑似歧視移工，董事長賈永婕親自巡櫃處理。（翻攝自臉書賈永婕的跑跳人生）

圖文／鏡週刊

近日有網友在社群平台發文指出，一名越南移工日前前往台北101內的「鬼塚虎」（Onitsuka Tiger）專櫃時，遭店員冷回「那很貴」並遭到無視。對此，台北101董事長賈永婕親自留言回應，承諾將進一步了解；該網友也將賈永婕的回應轉達給當事人，開心表示，「謝謝董事長正視，以後能開心在101購物了」。

2026還歧視好丟臉　移工禮貌詢問被冷回「那很貴」

原PO在Threads發文表示，認識的越南移工妹妹當時禮貌詢問是否能看鞋款，卻遭到冷淡回應「那很貴」，甚至後來又再次詢問是否有37號時，被直接回覆「我們沒有37號」，讓原PO難以接受，質疑道「2026還有這種歧視事件真的好丟臉，101不是每天都是外國遊客嗎？」

賈永婕親自巡櫃處理　「服務態度非常重要」

對此，台北101董事長賈永婕於11日深夜親自在貼文下方留言回應，表示「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」。隨後她也親自巡櫃，並發文強調「服務業最基本的，就是一視同仁。耐心、笑容、語氣、熱忱、缺一不可。」承諾將會更嚴格要求服務品質，並表示鬼塚虎是自己的愛牌，希望大家繼續支持，一起監督「那位Sales妹妹我不認識你，但你一定還很年輕希望你能調整腳步、重新出發，未來業績高、獎金高。」

鬼塚虎發聲道歉　涉事店員停職處分

Onitsuka Tiger則於12日發布聲明，，強調品牌始終秉持專業服務精神，並堅守對所有顧客一視同仁、尊重對待的核心價值。針對本次事件，已立即啟動內部調查，並先行對涉事店員處以停職處分，若查證歧視行為屬實，將依規定採取最嚴厲處分，「包含解僱在內，絕不寬貸。」

當事移工：「能開心在101購物了」

賈永婕的回應獲得不少網友肯定，原PO也將回應轉達給當事移工妹妹，「謝謝101董事長正視這個狀況，以後能開心在101購物了。」

