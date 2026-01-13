郁方尪國外出差遭誤診！　醫警告「再晚1小時盲腸恐破裂」

記者張筱涵／綜合報導

藝人郁方12日在社群平台發文，透露丈夫日前在阿布達比出差期間驚險就醫的過程，從一度被判斷只是腸胃炎，到最後確診急性盲腸炎並緊急手術，過程宛如與時間賽跑，讓不少網友直呼「太驚險了」。

郁方表示，丈夫兩個月前獨自前往阿布達比出差，期間突然出現腹部悶痛情況，起初前往當地醫院檢查，被告知可能是腸胃炎；不放心之下，他也分別致電向北京與台北的醫師諮詢，得到的答案同樣偏向腸胃炎。

醫師判斷一致卻仍覺不對勁 AI提醒可能是盲腸炎

儘管多方醫師看法相同，郁方丈夫仍直覺認為「事情不太對勁」，便轉而向AI諮詢。AI提醒，可透過按壓腹部觀察疼痛反應，若疼痛明顯可能是盲腸炎，但也提醒有一種例外情況，是盲腸腫脹後位置改變，按壓時不一定會痛。

AI接著提供另一種檢測方式，建議「右腳單腳站立上下跳動」，若出現疼痛，需高度警覺盲腸炎並立即就醫。郁方丈夫嘗試後果然出現明顯疼痛，立刻前往醫院，主動要求自費進行完整檢查。

再晚一小時恐變腹膜炎 臨登機前緊急手術

檢查結果證實為急性盲腸炎，醫師更直言「再晚一個小時，盲腸恐怕就會破裂，演變成腹膜炎」。原本幾個小時後就要搭機返台的他，緊急在阿布達比接受手術，所幸手術相當成功，順利度過危機。

郁方也透露，丈夫在動手術前並未告知她此事，理由是「告訴妳只會讓妳緊張，就算立刻搭飛機也來不及」，貼心舉動讓她又心疼又感動，笑稱是「這麼貼心的先生」。

以婆婆為榜樣照顧家人 食物也是療癒與愛的延伸

事後郁方感性表示，自己以婆婆為榜樣照顧家人，回想婆婆過去總在家人生病時親自準備補品，讓她深刻體會到「有時候食物不只可以療癒身體，還能溫暖人心」。她也分享，現在全家更重視日常保養與照顧，希望把健康與愛一同傳遞給家人。

貼文曝光後，不少網友留言慶幸平安，也提醒外出旅遊、出差時若身體出現異狀，務必提高警覺、即時檢查，以免延誤治療時機。