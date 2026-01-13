ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

宋仲基「香菜照」釣出蔡英文！
3個心態練習養成「幸運體質」
2026年追星行事曆（不斷更新）
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蕭淑慎 小澈 松本菜奈實 Lisa 陳艾琳 Danielle 余祥銓 李亞萍

郁方尪國外出差遭誤診！　醫警告「再晚1小時盲腸恐破裂」

記者張筱涵／綜合報導

藝人郁方12日在社群平台發文，透露丈夫日前在阿布達比出差期間驚險就醫的過程，從一度被判斷只是腸胃炎，到最後確診急性盲腸炎並緊急手術，過程宛如與時間賽跑，讓不少網友直呼「太驚險了」。

▲▼郁方。（圖／翻攝自FACEBOOK／好門媳婦的秘密生活郁小方）

▲郁方分享丈夫在外出差的驚險記。（圖／翻攝自FACEBOOK／好門媳婦的秘密生活郁小方）

郁方表示，丈夫兩個月前獨自前往阿布達比出差，期間突然出現腹部悶痛情況，起初前往當地醫院檢查，被告知可能是腸胃炎；不放心之下，他也分別致電向北京與台北的醫師諮詢，得到的答案同樣偏向腸胃炎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫師判斷一致卻仍覺不對勁　AI提醒可能是盲腸炎

儘管多方醫師看法相同，郁方丈夫仍直覺認為「事情不太對勁」，便轉而向AI諮詢。AI提醒，可透過按壓腹部觀察疼痛反應，若疼痛明顯可能是盲腸炎，但也提醒有一種例外情況，是盲腸腫脹後位置改變，按壓時不一定會痛。

AI接著提供另一種檢測方式，建議「右腳單腳站立上下跳動」，若出現疼痛，需高度警覺盲腸炎並立即就醫。郁方丈夫嘗試後果然出現明顯疼痛，立刻前往醫院，主動要求自費進行完整檢查。

再晚一小時恐變腹膜炎　臨登機前緊急手術

檢查結果證實為急性盲腸炎，醫師更直言「再晚一個小時，盲腸恐怕就會破裂，演變成腹膜炎」。原本幾個小時後就要搭機返台的他，緊急在阿布達比接受手術，所幸手術相當成功，順利度過危機。

郁方也透露，丈夫在動手術前並未告知她此事，理由是「告訴妳只會讓妳緊張，就算立刻搭飛機也來不及」，貼心舉動讓她又心疼又感動，笑稱是「這麼貼心的先生」。

以婆婆為榜樣照顧家人　食物也是療癒與愛的延伸

事後郁方感性表示，自己以婆婆為榜樣照顧家人，回想婆婆過去總在家人生病時親自準備補品，讓她深刻體會到「有時候食物不只可以療癒身體，還能溫暖人心」。她也分享，現在全家更重視日常保養與照顧，希望把健康與愛一同傳遞給家人。

貼文曝光後，不少網友留言慶幸平安，也提醒外出旅遊、出差時若身體出現異狀，務必提高警覺、即時檢查，以免延誤治療時機。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

郁方

推薦閱讀

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」　結婚8年認：早就不想給他碰

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」　結婚8年認：早就不想給他碰

13小時前

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

4小時前

資深女星現身百貨美食街「熟男陪吃」　被店員當場叫回收拾桌面

資深女星現身百貨美食街「熟男陪吃」　被店員當場叫回收拾桌面

5小時前

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立…李奧納多上台了

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立…李奧納多上台了

1/12 12:24

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

1/11 23:12

「天然J奶」女優突重大宣布：將拍攝最後一部AV

「天然J奶」女優突重大宣布：將拍攝最後一部AV

19小時前

小S虧兒童台姐姐抽菸沒炎上！　林妍霏遭出征「關鍵2因素曝光」

小S虧兒童台姐姐抽菸沒炎上！　林妍霏遭出征「關鍵2因素曝光」

2小時前

鬼塚虎爆歧視！賈永婕親自巡櫃處理　當事移工：以後能開心逛101了

鬼塚虎爆歧視！賈永婕親自巡櫃處理　當事移工：以後能開心逛101了

1小時前

BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光 頒獎將創2紀錄

BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光 頒獎將創2紀錄

1/12 07:57

超大咖！《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭 戴西瓜皮安全帽騎車全被拍

超大咖！《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭 戴西瓜皮安全帽騎車全被拍

1/12 07:25

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了　超美胸型被讚：超慾

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了　超美胸型被讚：超慾

1小時前

金唱片8小時！3藝人睏樣全被拍　韓網掀熱議：改善歌手席安排

金唱片8小時！3藝人睏樣全被拍　韓網掀熱議：改善歌手席安排

4小時前

熱門影音

阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤

阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤
胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友

胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友
李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光
粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD
Ozone煥鈞即將要去當兵　粉絲.成員幫剪髮邊唱邊剃頭

Ozone煥鈞即將要去當兵　粉絲.成員幫剪髮邊唱邊剃頭
丁寧感謝曹西平私下鼓勵　他走得很浪漫很好看

丁寧感謝曹西平私下鼓勵　他走得很浪漫很好看
佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」

佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」
許效舜現身曹西平靈堂　「憶多年交情」：你不會走掉的

許效舜現身曹西平靈堂　「憶多年交情」：你不會走掉的
許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框
王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友

王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友
蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD
蔡依林合體CORTIS拍REELS！　夾在趙雨凡.安乾鎬中間好嬌羞

蔡依林合體CORTIS拍REELS！　夾在趙雨凡.安乾鎬中間好嬌羞
NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

看更多

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前0

阿雅18歲開始吃素原因曝光！　「懷孕坐月子照樣吃」30年

20分鐘前0

《雙軌》何與爆分手3年演員女友！2年前被拍到接吻　情斷原因瘋傳

28分鐘前0

紅白卡司出現生力軍　全球組合＆TEAM確定參戰

41分鐘前0

知道「糶手」怎麼唸嗎？　《誰先愛上他的》導演新作超狂卡司曝光

43分鐘前0

眼淚拌著飯吃！林萱瑜痛失「最後一隻愛犬」　Junior暖心守護惹鼻酸

51分鐘前0

桃氣女孩力挺長明賞超馬盃 公益路跑接棒應援

52分鐘前16

學生粉來不及看完演唱會！劉宇寧當年承諾「送你1張票」　6年後兌現了

56分鐘前0

＆TEAM確定登上《2026紅白》！　王奕翔回家鄉演出興奮喊話

1小時前57

蔡允潔爆哭控訴婚姻委屈！產後「流血」遭尪無情對待：永遠不會把妳當人　　

1小時前613

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了　超美胸型被讚：超慾

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」
    13小時前5228
  2. 29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台
    4小時前122
  3. 資深女星嗑美食熟男陪吃　被店員叫回收拾桌面
    5小時前2417
  4. 中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立
    1/12 12:2446
  5. 跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！友目睹恐怖畫面
    1/11 23:123631
  6. J奶女優宣布：將拍攝最後一部AV
    19小時前248
  7. 小S虧兒童台姐姐沒炎上！林妍霏遭出征關鍵因素曝
    2小時前129
  8. 鬼塚虎爆歧視！賈永婕親自處理　當事移工反應曝
    1小時前186
  9. BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！
    1/12 07:57168
  10. 《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭
    1/12 07:253213
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合